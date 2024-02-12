Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları yenilendi: İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları tablosu

Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
16:53
Kredi çekecekler bu habere dikkat! Bankaların kredi faiz oranları 2024 Şubat ayı ile birlikte yenilendi. Güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları tablosu krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Ev ve araba satın almak isteyenler uzun vadeli ve düşük faizli konut ve taşıt kredisi veren bankalar taraması yapıyor. Ufak borçlarını kapatmak isteyenler ise ihtiyaç kredisi oranlarını sorguluyor. İşte; Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası 50 bin, 100 bin, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama tablosu…