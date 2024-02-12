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Haberler Fotohaber Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları yenilendi: İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları tablosu
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:53

Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları yenilendi: İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları tablosu

Kredi çekecekler bu habere dikkat! Bankaların kredi faiz oranları 2024 Şubat ayı ile birlikte yenilendi. Güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları tablosu krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Ev ve araba satın almak isteyenler uzun vadeli ve düşük faizli konut ve taşıt kredisi veren bankalar taraması yapıyor. Ufak borçlarını kapatmak isteyenler ise ihtiyaç kredisi oranlarını sorguluyor. İşte; Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası 50 bin, 100 bin, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama tablosu…

Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları yenilendi: İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları tablosu

Bankaların güncel kredi faiz oranları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesi araştırması yapıyor. Bu noktada kamu ve özel bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kampanyaları yakından takip ediliyor. Konut ve taşıt alacaklar uzun vadeli ve düşük faizli kredi sunan bankaları değerlendirirken ufak borçlarını ödemek isteyenler en uygun ihtiyaç kredisi seçeneklerine bakıyor. İşte Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları tablosu…

Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları yenilendi: İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları tablosu

İşte banka banka tüketici, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

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Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları yenilendi: İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları tablosu

ZiRAAT BANKASI KREDİ FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 4,24

Taşıt kredisi: 4,05

Konut kredisi: 3,89

Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları yenilendi: İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları tablosu

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 4,09

Taşıt kredisi: 3,95

Konut kredisi: 3,79-3,89

Kredi çekecekler dikkat! Bankaların kredi faiz oranları yenilendi: İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları tablosu

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 3,59'dan başlıyor

İhtiyaç kredisi: 3,95'ten başlıyor

Taşıt kredisi: 4,06

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