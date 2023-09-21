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Haberler Fotohaber KREDİ FAİZ HESAPLAMA TABLOSU | Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi seçmek isteyenler dikkat! İşte Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 21.09.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 09:53

KREDİ FAİZ HESAPLAMA TABLOSU | Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi seçmek isteyenler dikkat! İşte Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Kredi faiz hesaplama ekranı araştırmaları hız kazandı. Bankaların kredi faiz oranları çeşitli sebeplerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Özellikle kamu bankaları düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalar sunuyor. Hal böyleyken ise "19 Eylül 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl, düştü mü, yükseldi mi, son durum ne?" soruları yanıt arıyor. Bankalar resmi siteleri üzerinden ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi faiz oranlarını paylaşıyor. İşte, Kredi faiz oranı hesaplama tablosu ve Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları…

Kredi faiz hesaplama | Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları!

Kredi faiz oranları güncel durum 19 Eylül 2023 Salı günü için araştırılıyor. Kredi başvuruları, artık tek tıkla bankaların uygulamaları ve siteleri üzerinden yapılabiliyor. Hızlı ve kolay bir şekilde anlık para ihtiyaçlarını karşılamak, araba veya ev almak isteyenler için çeşitli kampanyalar sunuluyor. Hal böyleyken ise tüketici, taşıt ve konut kredisi en uygun kampanyalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 19 Eylül 2023 Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl, düştü mü, yükseldi mi, son durum ne? İşte kredi faiz hesaplama tablosu ve Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel liste ve tüm detaylar…

Kredi faiz hesaplama | Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları!

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE

İşte banka banka güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları şöyle;

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Kredi faiz hesaplama | Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları!

TÜKETİCİ KREDİSİ

*Bilgiler Ziraat Bankası resmi sitesinden alınmıştır.

Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.

Özellikler

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Kredi faiz hesaplama | Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI (TAŞIT KREDİSİ)

*Bilgiler Ziraat Bankası resmi sitesinden alınmıştır.

İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı Taşıt Kredimizden faydalanın.

Özellikleri

0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

48 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

Kredi faiz hesaplama | Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları!

KONUT KREDİSİ

*Bilgiler Ziraat Bankası resmi sitesinden alınmıştır.

Bankamız Konut Kredisi'ne hemen başvurun, 120 aya kadar vade imkânı ile hayalinizdeki evin sahibi olun.

Azami 120 aya kadar vade ile konut kredisi kullanabilirsiniz.

Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

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