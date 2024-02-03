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Haberler Fotohaber Kredi faiz oranları 2024 değişti: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 03.02.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 17:13

Kredi faiz oranları 2024 değişti: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2024 Şubat ayı için araştırılmaya başlandı. Çeşitli sebeplerle kredi çekmek isteyenler güncel oranları yakın takibe aldı. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankalar resmi siteleri üzerinden güncellenen ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları tablosunu paylaştı. Ev, araba gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler uzun vadeli ve en düşük faiz oranı veren bankalar için sorgulamalarına başladı. İşte Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları 2024 değişti: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Son dakika... Bankaların kredi faiz oranları güncellendi! Akabinde ise çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler en uygun kredi veren bankalar listesi araştırmasına çıktı. Yenilenen taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi oranları kamu ve özel bankalar için ayrı ayrı sorgulanmaya başladı. Özellikle ev ve araba almak isteyenler uzun vadeli ve düşük faizli kredi seçeneklerine yöneliyor. İşte Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları güncel liste…

Kredi faiz oranları 2024 değişti: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

İşte banka banka tüketici, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

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Kredi faiz oranları 2024 değişti: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

ZiRAAT BANKASI KREDİ FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 4,24

Taşıt kredisi: 4,05

Konut kredisi: 3,89

Kredi faiz oranları 2024 değişti: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 4,09

Taşıt kredisi: 3,95

Konut kredisi: 3,79-3,89

Kredi faiz oranları 2024 değişti: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 3,59'dan başlıyor

İhtiyaç kredisi: 3,95'ten başlıyor

Taşıt kredisi: 4,06

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