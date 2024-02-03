Kredi faiz oranları 2024 değişti: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 03.02.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
17:13
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2024 Şubat ayı için araştırılmaya başlandı. Çeşitli sebeplerle kredi çekmek isteyenler güncel oranları yakın takibe aldı. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankalar resmi siteleri üzerinden güncellenen ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları tablosunu paylaştı. Ev, araba gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler uzun vadeli ve en düşük faiz oranı veren bankalar için sorgulamalarına başladı. İşte Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...