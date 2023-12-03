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Haberler Fotohaber Kredi faizleri yenilendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş bankası başta olmak üzere konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncel liste
Giriş Tarihi: 03.12.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 12:07

Kredi faizleri yenilendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş bankası başta olmak üzere konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncel liste

Kredi faiz oranları güncel listesi bankalar tarafından paylaşıldı. Merkez Bankası politika faizini artırmasının ardından 'Kredi faiz oranları güncel' sorusu yanıt aramaya başladı. Ev, araba gibi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bankaların açıkladığı yeni 'Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları'na odaklandı. En uygun faiz oranları araştırmasına girenler için banka banka kredi faiz oranları sıralandı. İşte kredi faiz oranları Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası ve özel bankalar tarafından yenilenen liste...

Kredi faizleri yenilendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş bankası başta olmak üzere konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncel liste

Kredi faizleri için beklenen güncelleme geldi. Bankaların paylaştığı yeni kredi faiz oranları dikkat çekti. Bu kapsamda acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar yenilenen 'Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi oranları'na odaklandı. İşte en uygun kredi veren banka...

Kredi faizleri yenilendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş bankası başta olmak üzere konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncel liste

'Kredi faiz oranları ne kadar oldu" sorusu yanıt buldu. Bankalar kredi faiz oranları listesini paylaştı.

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Kredi faizleri yenilendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş bankası başta olmak üzere konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncel liste

İşte banka banka tüketici, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 4,14
Taşıt kredisi: 4,05
Konut kredisi: 3,89

Kredi faizleri yenilendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş bankası başta olmak üzere konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncel liste

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 4,19
Taşıt kredisi: 4,09-4,15
Konut kredisi: 3,90

Kredi faizleri yenilendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş bankası başta olmak üzere konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncel liste

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 3,79
Taşıt kredisi: 3,65
Konut kredisi: 3,22

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