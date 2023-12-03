Kredi faizleri yenilendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş bankası başta olmak üzere konut, tüketici ve taşıt kredisi faiz oranları güncel liste

Giriş Tarihi: 03.12.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 12:07

Kredi faiz oranları güncel listesi bankalar tarafından paylaşıldı. Merkez Bankası politika faizini artırmasının ardından 'Kredi faiz oranları güncel' sorusu yanıt aramaya başladı. Ev, araba gibi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bankaların açıkladığı yeni 'Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları'na odaklandı. En uygun faiz oranları araştırmasına girenler için banka banka kredi faiz oranları sıralandı. İşte kredi faiz oranları Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası ve özel bankalar tarafından yenilenen liste...