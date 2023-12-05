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Haberler Fotohaber Kripto paralar için düzenleme Meclis'e geliyor! Vergilendirme nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:51

Kripto paralar için düzenleme Meclis'e geliyor! Vergilendirme nasıl yapılacak?

Kripto para piyasasına ilişkin yeni gelişme gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığının harekete geçmesi üzerine kripto için yasal düzenleme Meclis'e geliyor. Bu kapsamda belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınacak.

HAZAL ATEŞ
Kripto paralar için düzenleme Meclis’e geliyor! Vergilendirme nasıl yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya genelinde 1 trilyon doların üzerinde işlem hacmine sahip olan kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getiriyor.

Kripto paralar için düzenleme Meclis’e geliyor! Vergilendirme nasıl yapılacak?

İŞLEM VERGİSİ ALINACAK

Yasada öncelikle kripto varlıklar tanımlanırken belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınacak. Yasal düzenlemeyle kripto varlıkların üzerinden kara para aklama amacıyla kötüye kullanılmasının da önüne geçilecek.

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Kripto paralar için düzenleme Meclis’e geliyor! Vergilendirme nasıl yapılacak?

2024 YILINDA YASALAŞACAK

Kripto varlıkların ve ürünlerin finansal düzenleme kapsamına girmesi sağlanacak. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, yatırımcının korunması için alım satımda denetimler güçlendirilecek.

Kripto paralar için düzenleme Meclis’e geliyor! Vergilendirme nasıl yapılacak?

SPK'YA YETKİ VERİLECEK

Sermaye Piyasası Kurumu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine de sahip olacak. Tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü, rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmaları güçlendirilecek.

Kripto paralar için düzenleme Meclis’e geliyor! Vergilendirme nasıl yapılacak?

GRİ LİSTEDEN ÇIKILACAK

Düzenlemeyle kripto sektörünün kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeyle Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listede tutması için de gerçekçe kalmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada, FAFT tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye'nin 40 standardın 39'u ile uyumlu olduğunu, teknik uyum kapsamında hazırlıkları devam eden tek konunun kripto paralarla ilgili çalışmalar olduğunu söylemişti. Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin çıkarılmasıyla birlikte Türkiye FAFT listesinde yer alan 40 kriterin tamamını yerine getirmiş olacak.

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