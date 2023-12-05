Kripto paralar için düzenleme Meclis’e geliyor! Vergilendirme nasıl yapılacak?

GRİ LİSTEDEN ÇIKILACAK

Düzenlemeyle kripto sektörünün kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeyle Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listede tutması için de gerçekçe kalmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada, FAFT tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye'nin 40 standardın 39'u ile uyumlu olduğunu, teknik uyum kapsamında hazırlıkları devam eden tek konunun kripto paralarla ilgili çalışmalar olduğunu söylemişti. Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin çıkarılmasıyla birlikte Türkiye FAFT listesinde yer alan 40 kriterin tamamını yerine getirmiş olacak.