Kripto paralar için düzenleme Meclis’e geliyor! Vergilendirme nasıl yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya genelinde 1 trilyon doların üzerinde işlem hacmine sahip olan kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getiriyor. İŞLEM VERGİSİ ALINACAK Yasada öncelikle kripto varlıklar tanımlanırken belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınacak. Yasal düzenlemeyle kripto varlıkların üzerinden kara para aklama amacıyla kötüye kullanılmasının da önüne geçilecek. 2024 YILINDA YASALAŞACAK Kripto varlıkların ve ürünlerin finansal düzenleme kapsamına girmesi sağlanacak. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, yatırımcının korunması için alım satımda denetimler güçlendirilecek. SPK'YA YETKİ VERİLECEK Sermaye Piyasası Kurumu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine de sahip olacak. Tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü, rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmaları güçlendirilecek. GRİ LİSTEDEN ÇIKILACAK Düzenlemeyle kripto sektörünün kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeyle Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listede tutması için de gerçekçe kalmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada, FAFT tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye'nin 40 standardın 39'u ile uyumlu olduğunu, teknik uyum kapsamında hazırlıkları devam eden tek konunun kripto paralarla ilgili çalışmalar olduğunu söylemişti. Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin çıkarılmasıyla birlikte Türkiye FAFT listesinde yer alan 40 kriterin tamamını yerine getirmiş olacak. DENETİMLER GÜÇLENDİRİLECEK Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, yatırımcının korunması için alım satımda denetimler güçlendirilecek. Sektördeki şirketlere altyapı çalışmaları için süre verilirken, teminat gösterilmesi başta olmak üzere koruyucu adımların da atılması bekleniyor. Kripto paraların ihracına ilişkin esaslara Sermaye Piyasası Kurulu karar verecek. Yapılacak düzenlemelerle kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilmesi, kuruluş sürecinde teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar da atılması planlanıyor. Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için süre verilirken, düzenlemede ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından gerçekleştirileceği gibi ayrıntılar yer alacak. Tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü, rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmaları güçlendirilecek. DÜNYADA VERGİLENDİRME NASIL YAPILIYOR? ABD Gelirler İdaresi kripto varlıkları 'transfer edilebilen sanal para' olarak tanımlarken, alım satımdan doğan kar nedeniyle kripto para satışından vergi alınmasına karar verdi. Kar amacı gütmeyen kurumlara bağış yapıldığında vergi alınmıyor. Avrupa Parlamentosu da önceki yıl vergi alınmasına yönelik kararı onayladı. İsveç, kripto para vergisi kapsamında yüzde 30'a kada varan kesinti yaparken, Almanya da 600 Euro üzerinde değerler için kazanç vergisi uyguluyor. Rusya 2022'de çıkardığı yasayla ülkede gerçekleştirilen kripto para işlemleri KDV'den muaf tutuyor. Rusya kripto para vergisi ülke borsaları için 5 milyon rublelik kazancın yüzde 13'ü oranında belirledi. Bu oran, şirketler için kazancın yüzde 20'si olarak uygulanıyor. Singapur kripto paraları bir varlık kabul ederek vergiye tabi tutarken, Brezilya, Finlandiye, Danimarka, Bulgaristan de vergilendirmeye yönelik düzenlemeler yaptı.