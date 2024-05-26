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Haberler Fotohaber Kripto paralar için yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak: SPK'nın kontrolüne geçecek
Giriş Tarihi: 26.05.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 12:33

Kripto paralar için yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak: SPK'nın kontrolüne geçecek

Son dakika haberi: Meclis yoğun gündemiyle Salı günü toplanıyor. Başta kripto paralar için yapılacak düzenleme olmak üzere birçok kanun teklifi TBMM'nin gündeminde yer alıyor. Kripto paralar için SPK ayarı dikkat çekti. İşte detaylar...

Kripto paralar için yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak: SPK’nın kontrolüne geçecek

Son dakika haberleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu haftaki gündemde kripto para düzenlemesi var. Meclis salı günü çalışmalarına Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifinin görüşmeleri ile başlayacak.

Kripto paralar için yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak: SPK’nın kontrolüne geçecek

MECLİS SALI GÜNÜ ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

TBMM haftalık çalışmasına 28 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurul, Dışişleri Teşkilatı Vakfının kurulmasına ilişkin yasa teklifi ile bazı uluslararası anlaşmalarla ilgili kanun tekliflerini ele alacak.

Dışişleri Teşkilatı Vakfının kurulmasına yönelik teklife göre, vakıf Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakacak, her türlü taşıt aracı alıp kiralayacak ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek.

Bakanlığa ait veya tahsisli olup güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek

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Kripto paralar için yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak: SPK’nın kontrolüne geçecek

KRİPTO PARALAR İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

TBMM İhtisas Komisyonları da toplanarak gündem konularını ve kanun tekliflerini ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Bu teklife göre de kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması zorunlu olacak.

Kripto paralar için yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak: SPK’nın kontrolüne geçecek

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek.

Kripto paralar için yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak: SPK’nın kontrolüne geçecek

Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorunda olacak.

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandıracak.

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