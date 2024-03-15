Kripto paraya düzenleme geliyor! AK Parti: Sona yaklaştık! Dünyada öncü ülke Türkiye olacak

"ESNEK BİR ALTYAPI OLUŞTURUYORUZ"
Düzenlemenin kripto alanıyla ilgili temel tanımları yapacağını ve temel bir çerçeve ortaya koyacağını söyleyen İleri, "Çalışma, bununla birlikte kripto varlık platformlarını, servis sağlayıcılarını, hizmet sağlayıcılarını, hizmet modellerini düzenleyecek çeşitli düzenlemeler getirecek." dedi.
"Esnek bir altyapı oluşturuyoruz" diyen İleri, bunun temel kavramlar üzerine inşa edilecek bir çalışma olduğunu, detayların ilerleyen süreçlerde gerek görüldükçe ikincil düzenlemelerle hayata geçeceğinin altını çizdi.
İleri, sektördeki paydaşları davet ederek fikirlerini aldıklarını aktararak, "Gerçekten ortaya güzel bir düzenleme çıkmakta olduğunu görüyoruz. Son aşamalara doğru yaklaşıyoruz, seçimin hemen akabinde gündemimize gelecek." ifadelerini kullandı.
Düzenlemenin inovatif, sektörün önünü açıcı nitelikte olduğunu dile getiren İleri, "Sektör paydaşlarının mevcut tasarıyı büyük ölçüde desteklediğini görüyoruz." dedi.