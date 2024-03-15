Kripto paraya düzenleme geliyor! AK Parti: Sona yaklaştık! Dünyada öncü ülke Türkiye olacak

DÜNYADA ÖNCÜ ÜLKE TÜRKİYE OLACAK

Ömer İleri, bu alanda bir düzenlenmenin gerekli olduğunu belirterek, "Bu kullanıcıların önemli bir kısmı, bu alanın bir anlamda devlet denetiminde hayata geçmesi noktasında hem fikir. Burada bir regülasyon ihtiyacı olduğu herkes tarafından dillendiriliyor. Biz de bu istikamette başta bakanlığımız olmak üzere çeşitli çalışmalarda bulunduk. Şu an itibariyle Meclis grubumuzda çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Bu düzenlemenin temel amacının bu alana yasal bir çerçeve getirmek olduğunu vurgulayan İleri, "Amacımız, bu alanda bir taraftan Türkiye'nin önünü açmak diğer taraftan da vatandaşımızı, yatırımcımızı korumak. Burada hassas bir denge sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, şöyle devam etti:

"Blok zincir teknolojileri, AK Parti olarak bizim bir süredir yakından takip ettiğimiz alan. Hatırlarsınız 'Forum Metaverse', "Blok Zincir İstanbul' etkinliklerimiz oldu. Bu etkinliklere Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Bu etkinlikler, bir devlet liderinin bu alanda katılım gösterdiği ilk etkinlik haline geldi. Türkiye'nin geleceği açısından da önemsediğimiz bir alan. Geldiğimiz süreçte bu alanın öneminin farkında olarak bir taraftan vatandaşımızı korumak ama diğer taraftan da alanın önünü açmak adına önemli bir çalışmayı yürütüyoruz. Gerçekten iyi çalışılmış bir yasa teklifi haline geliyor. Kripto alanında ABD'de federal düzeyde uygulamaya girmiş bir düzenleme mevzu bahis değil, Avrupa Birliği'nde ise 'MiCA' adında bir düzenleme var ki o da Konsey ve Parlamento arasında bir uzlaşma aşamasına gelmiş durumda; 2024 aralık itibarıyla etkin hale gelecek. Türkiye'nin bu alanda, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çalışıyoruz."