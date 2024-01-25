Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
16:58
Kura çekim tarihi belli oldu! Başkan Erdoğan'ın verdiği söz yerine geliyor: 46 bin deprem konutu sahibini bulacak
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır olduğunu vurgulayarak," 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuraları çekeceğiz ve 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız. Vatandaşımız bir senedir önce çadırda sonra konteynerde epeyce sıkıntı çekti. İnşallah bu gördüğünüz daire, binalarda parkıyla, bahçesiyle, yoluyla kendilerine yakışır bir şehir yaşantısına kavuşacaklar. Kardeşlerimiz inşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarında, kalıcı konutlarda yaşamına devam edecek." dedi.