Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
15:38
Kura tarihi belli oldu: Kahramanmaraş'ta 10 bin deprem konutu teslim edilecek
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tamamlanan konutların Şubat ayı itibariyle teslim edilmeye başlayacağını belirterek, "Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası büyük bir hızla sürüyor. Şubat ayı itibariyle 10 bin konutun teslimi yapılacak. Her ay konut teslimi peyderpey devam edecek. Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan kentsel tasarım projesi de hızla sürüyor. Şehir merkezimize 10 bin konut ve iş yeri kazandırılıyor. Şehir merkezimiz bu projeyle eski kimliğine kavuşturulacak."dedi.