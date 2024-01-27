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Haberler Fotohaber Kura tarihi belli oldu: Kahramanmaraş'ta 10 bin deprem konutu teslim edilecek
Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 15:38

Kura tarihi belli oldu: Kahramanmaraş'ta 10 bin deprem konutu teslim edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tamamlanan konutların Şubat ayı itibariyle teslim edilmeye başlayacağını belirterek, "Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası büyük bir hızla sürüyor. Şubat ayı itibariyle 10 bin konutun teslimi yapılacak. Her ay konut teslimi peyderpey devam edecek. Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan kentsel tasarım projesi de hızla sürüyor. Şehir merkezimize 10 bin konut ve iş yeri kazandırılıyor. Şehir merkezimiz bu projeyle eski kimliğine kavuşturulacak."dedi.

Metin HARIKÇI
Kura tarihi belli oldu: Kahramanmaraş’ta 10 bin deprem konutu teslim edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülün çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Kura tarihi belli oldu: Kahramanmaraş’ta 10 bin deprem konutu teslim edilecek

'PLANLANAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ'

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Mükerrem Ünlüer, AB Delegasyon Başkanı Nikolaus Mayer-Landrut, delegasyon üyeleri ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Hayrettin Güngör, şehirde devam eden ve planlanan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Toplantıda, AB üyesi ülkeler tarafından deprem sonrası şehirde hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar da değerlendirildi.

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Kura tarihi belli oldu: Kahramanmaraş’ta 10 bin deprem konutu teslim edilecek

DEPREM BÖLGESİNDE İŞ BİRLİĞİYLE CİDDİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Depremin ilk anından itibaren bölgede olağanüstü bir çalışma gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın her kademede görev yapan bakanlıklarımız ve çalışma arkadaşlarımıza tebliğ ettiği görevler vardı. Tüm kurumlarımız deprem bölgesine gelerek yerel yönetimlerle iş birliği halinde çalışmalar yaptı. Depremlerin olduğu ilk andan itibaren dünyanın her bölgesinden ülkemize destekler oldu. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. 11 deprem ilimizin altısında yaklaşık 10 adet çevre projesi hayata planlandı. Bunlardan 2 tanesi teslim aşamasında ve çalışmalar devam ediyor" cümlelerini kaydetti.

Kura tarihi belli oldu: Kahramanmaraş’ta 10 bin deprem konutu teslim edilecek

ŞEHİRLERİMİZİ TEKRAR TOPARLAYACAĞIZ

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu konuşmasının devamında, "Türkiye Cumhuriyeti olarak diğer ülkelerde ortaya çıkan gerek afet gerekse de başka problemlere en çok destek veren ülkelerin başında geliyoruz. Biz zor zamanımızda bizlere destek olan devletleri asla unutmayız. Bu vesileyle gerçekten dünya tarihinin en büyük felaketlerinden olan Kahramanmaraş depremleri sonrası bizimle beraber olan tüm devlet ve milletlere müteşekkiriz. Bu anlamda depremin üzerinden henüz bir yıl geçmişken AB delegasyonunun bölgeye ziyareti ve desteklerini de çok değerli buluyoruz. İnşallah en kısa sürede şehirlerimizi toparlayacağız" dedi.

Kura tarihi belli oldu: Kahramanmaraş’ta 10 bin deprem konutu teslim edilecek

67 MİLYON EURO'LUK DESTEK PAKETİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Mayer – Landrut, "Depremler öncesinde ve sonrasından birçok kez ziyaret ettiğim Kahramanmaraş'ı bu şekilde görmek kalbimde derin bir üzüntü oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkeleri depremlerde birçok ekibini Türkiye'ye göndererek arama kurtarma çalışmalarına katkı sağladılar. Maddi manevi çok sayıda yardımlarda bulunan AB ülkelerine teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği, depremin ilk anından itibaren Türkiye'ye yanınızdayız mesajı verdi. Bugün ise burada bulunarak desteklerinin devam ettiğini bildirmektedir. Yaklaşık bir yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti hızla konut çalışmalarına başlayarak önemli bir mesafe kat etti. Avrupa Birliği Komisyonu çok kısa bir sürede 67 Milyon Euro'luk bir destek paketi hazırladı. Bunlar Türk halkının ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için öncelikli alanlarda harcandı. Bu kapsamda Türk yetkilileriyle tarım, sağlık, altyapı ve kültürel miraslarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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