Kura tarihi belli oldu: Kahramanmaraş’ta 10 bin deprem konutu teslim edilecek

67 MİLYON EURO'LUK DESTEK PAKETİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Mayer – Landrut, "Depremler öncesinde ve sonrasından birçok kez ziyaret ettiğim Kahramanmaraş'ı bu şekilde görmek kalbimde derin bir üzüntü oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkeleri depremlerde birçok ekibini Türkiye'ye göndererek arama kurtarma çalışmalarına katkı sağladılar. Maddi manevi çok sayıda yardımlarda bulunan AB ülkelerine teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği, depremin ilk anından itibaren Türkiye'ye yanınızdayız mesajı verdi. Bugün ise burada bulunarak desteklerinin devam ettiğini bildirmektedir. Yaklaşık bir yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti hızla konut çalışmalarına başlayarak önemli bir mesafe kat etti. Avrupa Birliği Komisyonu çok kısa bir sürede 67 Milyon Euro'luk bir destek paketi hazırladı. Bunlar Türk halkının ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için öncelikli alanlarda harcandı. Bu kapsamda Türk yetkilileriyle tarım, sağlık, altyapı ve kültürel miraslarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.