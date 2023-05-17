Kurbanlık fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gündeme ilişkin araştırmalar arasına girdi. İbadetini yerine getirmek için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, kurbanlık fiyatları belli oldu mu sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi kapsamında canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana fiyatları araştırma konusu oldu. Peki, canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL oldu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları.