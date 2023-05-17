Kurbanlık fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL?

Diyanet tarafından her yıl yayınlanan kurbanlık fiyatları listesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde araştırmalar arasına girdi. Kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek veya kuzu, koyun, tosun, dana almak isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatları belli oldu mu sorusuyla güncel rakamları araştırıyor. Peki, Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum ve 2023 fiyat listesi…