Giriş Tarihi: 08.07.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 12:28

Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı memur maaş tablosu

"7812, 11833, 17488, 28729 TL memur maaşı alanlar kaç para maaş alacak?" Bu sorunun yanıtı 6 aylık enflasyonun belirlenmesi üzerine gerçekleşen Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleriyle belli dolu. Polisinden öğretmenine ve doktoruna kadar birçok meslek grubu için böylece yeni maaşlar da belirlenmiş oldu. Şimdilerde vatandaşlar yeni ve zamlı maaşlarını hesaplamaya devam ediyor. Peki; Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte yeni ve zamlı memur maaş tablosu.