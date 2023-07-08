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Haberler Fotohaber Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı memur maaş tablosu
Giriş Tarihi: 08.07.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 12:28

Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı memur maaş tablosu

"7812, 11833, 17488, 28729 TL memur maaşı alanlar kaç para maaş alacak?" Bu sorunun yanıtı 6 aylık enflasyonun belirlenmesi üzerine gerçekleşen Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleriyle belli dolu. Polisinden öğretmenine ve doktoruna kadar birçok meslek grubu için böylece yeni maaşlar da belirlenmiş oldu. Şimdilerde vatandaşlar yeni ve zamlı maaşlarını hesaplamaya devam ediyor. Peki; Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte yeni ve zamlı memur maaş tablosu.

Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı memur maaş tablosu

Milyonlarca memurun beklediği Temmuz 2023 zammı da belirlenmiş oldu. Öte yandan seyyanen artış oranı da belli oldu. AK Parti Grup Başkanı yaptığı açıklamada 8077 TL seyyanen ödeme yapılacağını müjdeledi. Hal böyleyken vatandaşlar yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek üzere "Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte meslek gruplarına göre memur maaşları

Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı memur maaş tablosu

2023 TEMMUZ MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55

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Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı memur maaş tablosu

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkaracak kanun teklifine yönelik açıklamalarda bulundu.

Güler, konu ile ilgli yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı memur maaş tablosu

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

Maaşı 7812, 11833, 17488, 28729 TL olan memurların yeni maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı memur maaş tablosu

Hem 6 aylık kesinleşen zam oranı hem de beklenen ek zamlarla birlikte memur ve memur emeklisinin maaşlarını hesapladık.

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