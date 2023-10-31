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Giriş Tarihi: 31.10.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 08:53

Market artıyor fiyat iniyor! Yıl sonuna kadar 'Tarım Kredi' 4 bini aşacak

Gıdada fiyat regülasyonunu sağlamayı amaçlayan Tarım Kredi Market, yıl sonunda 4 bin 10 noktaya ulaşacak, ürün sayısını da artıracak. Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, "Enflasyona etkimiz olur" dedi.

Dilek GÜNGÖR
Market artıyor fiyat iniyor! Yıl sonuna kadar ’Tarım Kredi’ 4 bini aşacak

Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi ve perakende sektöründe regülasyonun sağlanması amacıyla kurulan Tarım Kredi Marketleri, yıl sonuna kadar 4 bin noktayı geçecek. Marketlerde satılan ürün miktarı da artacak. Tarım Kredi Kooperatifleri, yağda, yemde ve tarımsal ilaçta yeni yatırımlara da hazırlanıyor. Böylece hem enflasyonun hem de cari açığı azalmasına katkı sağlayacak.

Market artıyor fiyat iniyor! Yıl sonuna kadar ’Tarım Kredi’ 4 bini aşacak

Tarım Kredi Süt Ürünleri'nin Denizli Acıpayam'daki merkez tesislerinde gelecek dönem hedeflerini anlatmak için basınla sohbet toplantısı düzenleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şu anda 81 il, 589 ilçede, 3 bin 293 noktada hizmet verdiklerini belirterek, yıl sonunda 3 bin 10'u Tarım Kredi Marketler, 1.000'i Koopbakkal'lar olmak üzere 4 bin 10 noktaya ulaşacaklarını söyledi.

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Market artıyor fiyat iniyor! Yıl sonuna kadar ’Tarım Kredi’ 4 bini aşacak

Aydın, çalışan sayısını 10 bin 158'den 12 bin 200'e taşıyacaklarını belirtti. Koopbakkal'larda 250 ürün satılırken, marketlerde satılan 1.200 ürünün 623'ü Tarım Kredi ailesinin ürettiği ürünlerden oluşuyor. Tarım Kredi ürünlerinin TK Kooperatif Market cirosu içindeki payı ise yüzde 57.

Market artıyor fiyat iniyor! Yıl sonuna kadar ’Tarım Kredi’ 4 bini aşacak

ENFLASYONA ETKİMİZ OLUR

Aydın, "2023 sonunda 1.000 Koopbakkal ile küçük esnafı desteklemeye devam edeceğiz. Fiyatı iskontolu veriyoruz. Ürün gamını belirlerken de bir ailenin temel ihtiyaçlarını baz alıyoruz. Hem ürün gamını hem satış kanalını artırırsak enflasyona da sıkı bir şekilde etkimiz olur. Fiyatta kimsenin peşine takılmıyoruz" diye konuştu. Marketlerde 2022'de 13 milyar TL ciro elde eden Tarım Kredi, bu rakamı yıl sonunda 20 milyar TL'ye çıkaracak.

Market artıyor fiyat iniyor! Yıl sonuna kadar ’Tarım Kredi’ 4 bini aşacak

Mağaza başı ciroyu günlük 12 bin 156 TL'den 42 bin 654 TL'ye, mağaza başı ortalama müşteri sayısını da günlük 205'ten 337'ye çıkardıklarını belirten Aydın, "Hal ve gidişat pekiyi" dedi. Aydın, Anadolu adında alt marka çıkarttıklarını da ifade ederek, "Her şeyi biz üreteceğiz gibi bir iddiamız yok ama bu kadar ürünü olan bir kurumun da kendi dükkanı, marketi, satış kanalı olması iktisaden, siyaseten ve ticareten doğru" dedi.

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