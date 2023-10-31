Market artıyor fiyat iniyor! Yıl sonuna kadar ’Tarım Kredi’ 4 bini aşacak

Mağaza başı ciroyu günlük 12 bin 156 TL'den 42 bin 654 TL'ye, mağaza başı ortalama müşteri sayısını da günlük 205'ten 337'ye çıkardıklarını belirten Aydın, "Hal ve gidişat pekiyi" dedi. Aydın, Anadolu adında alt marka çıkarttıklarını da ifade ederek, "Her şeyi biz üreteceğiz gibi bir iddiamız yok ama bu kadar ürünü olan bir kurumun da kendi dükkanı, marketi, satış kanalı olması iktisaden, siyaseten ve ticareten doğru" dedi.