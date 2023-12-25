MEB yurt dışına burslu öğrenci gönderiyor! Başvuru için son 4 gün!

YLSY BAŞVURU İÇİN SON 4 GÜN!
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2023 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, yükseköğretim kurumlarından 81 üniversite adına 529, 27 farklı kamu kurumu adına 321 öğrenci yurt dışına gönderilecek.
Öğrenciler, 2023 YLSY kapsamında 69 farklı ülkede öğrenim görebilecek.
Bakanlığın bu kapsamda burslu olarak yurt dışına lisansüstü eğitim almak için göndereceği toplam öğrenci sayısı 850 oldu.
2023 YLSY kapsamında 430 farklı lisansüstü öğrenim alanında burs tahsis edilecek. Bunlar arasında burs tahsis edilecek bazı alanlar şöyle belirlendi:
"Ülke/bölge çalışmaları, mimarlık, özel eğitim, psikoloji, sürdürülebilir çevre, deprem çalışmaları, siber güvenlik, veri bilimi ve bulut bilişim, akıllı enerji sistemleri, akıllı ve yenilikçi malzemeler, göç ve göçmen çalışmaları, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri, elektrikli ve hibrit araçlar, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yazılım mühendisliği, ileri robotik sistemler ve mekatronik, enerji depolama ve enerji verimliliği, iklim değişikliği, savunma teknolojileri, klinik eczacılık, moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmaları, blokzincir teknolojisi, nükleer, siber güvenlik/kriptoloji, açık kaynak yazılımlar, bulut bilişim."