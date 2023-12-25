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Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 15:28

MEB yurt dışına burslu öğrenci gönderiyor! Başvuru için son 4 gün!

YLSY başvuru süreci bu cuma sona eriyor. Yurt dışına lisansüstü eğitim almaları için burslu öğrencilerin gönderildiği YLSY 2023 programında 850 öğrenci yer alacak. Başvuruları geçtiğimiz hafta başlayan YLSY bursu alım sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar…

AA
MEB yurt dışına burslu öğrenci gönderiyor! Başvuru için son 4 gün!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 850 öğrenci, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek.

MEB yurt dışına burslu öğrenci gönderiyor! Başvuru için son 4 gün!

YLSY BAŞVURU İÇİN SON 4 GÜN!

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2023 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, yükseköğretim kurumlarından 81 üniversite adına 529, 27 farklı kamu kurumu adına 321 öğrenci yurt dışına gönderilecek.

Öğrenciler, 2023 YLSY kapsamında 69 farklı ülkede öğrenim görebilecek.

Bakanlığın bu kapsamda burslu olarak yurt dışına lisansüstü eğitim almak için göndereceği toplam öğrenci sayısı 850 oldu.

2023 YLSY kapsamında 430 farklı lisansüstü öğrenim alanında burs tahsis edilecek. Bunlar arasında burs tahsis edilecek bazı alanlar şöyle belirlendi:

"Ülke/bölge çalışmaları, mimarlık, özel eğitim, psikoloji, sürdürülebilir çevre, deprem çalışmaları, siber güvenlik, veri bilimi ve bulut bilişim, akıllı enerji sistemleri, akıllı ve yenilikçi malzemeler, göç ve göçmen çalışmaları, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri, elektrikli ve hibrit araçlar, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yazılım mühendisliği, ileri robotik sistemler ve mekatronik, enerji depolama ve enerji verimliliği, iklim değişikliği, savunma teknolojileri, klinik eczacılık, moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmaları, blokzincir teknolojisi, nükleer, siber güvenlik/kriptoloji, açık kaynak yazılımlar, bulut bilişim."

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MEB yurt dışına burslu öğrenci gönderiyor! Başvuru için son 4 gün!

47 KONTENJAN AÇILDI

YLSY kapsamında ülke-bölge çalışmaları alanında 9'u kamu kurumları, 38'i üniversiteler adına olmak üzere toplam 47 kontenjan açıldı.

Bu alanda başta Afrika çalışmaları olmak üzere, Balkan çalışmaları, Latin Amerika çalışmaları, Hindistan çalışmaları, Asya Pasifik çalışmaları, Avrupa çalışmaları, Çin çalışmaları, Doğu Asya çalışmaları, Ermeni çalışmaları, Güney Asya çalışmaları, Gürcistan çalışmaları, İskandinav çalışmaları, İspanya çalışmaları, Orta Doğu çalışmaları, Uzak Doğu çalışmaları alanlarında kontenjanlar açıldı.

MEB yurt dışına burslu öğrenci gönderiyor! Başvuru için son 4 gün!

MEB ADINA 35 KONTENJAN

Öte yandan, 2023 YLSY kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı adına 35 kontenjan açıldı. Buna göre, eğitimde yeni teknolojiler, yapay zeka eğitimi, eğitim felsefesi, istatistik, özel eğitim, öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, yetişkin eğitimi yurt dışında öğrenim görülebilecek bazı alanlar olarak yer alıyor.

Doktora öğrenimlerini başarıyla bitiren adaylar, Milli Eğitim Uzmanı kadrosuna atanacak.

MEB yurt dışına burslu öğrenci gönderiyor! Başvuru için son 4 gün!

2023 YLSY'YE BAŞVURU ŞARTLARI

YLSY'ye başvuru şartları ise şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lisans mezunu olmak, lisans mezuniyet notu 4 üzerinden en az 2.50 olmak, her yıl ilan edilen kılavuzlardaki yaş şartını sağlamak, ALES'ten en az 75 puan almış olmak, yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak."

Başvurular 29 Aralık'a kadar Bakanlığın, Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden alınacak.

Adaylar geçerli ALES puanı ve lisans mezuniyet puanına göre başvuru yapabilecek. İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanın yüzde 40'ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20'si alınarak oluşturulan YLSY Başvuru Puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılacak.

Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremeyecek, sadece ALES puanı ve lisans mezuniyet notu üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenim grubunun sınavına girebilecek.

Burslara başvuru için ilk aşamada yabancı dil şartı istenmiyor. Ancak bursluluğa hak kazanıldıktan sonra yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerden kabul almalarını sağlayacak yabancı dil puanlarını alabilmeleri amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil eğitimi görmelerine imkan tanınıyor ve bu eğitimin tüm masrafları MEB tarafından karşılanıyor.

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