MEB yurt dışına burslu öğrenci gönderiyor! Başvuru için son 4 gün!

2023 YLSY'YE BAŞVURU ŞARTLARI

YLSY'ye başvuru şartları ise şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lisans mezunu olmak, lisans mezuniyet notu 4 üzerinden en az 2.50 olmak, her yıl ilan edilen kılavuzlardaki yaş şartını sağlamak, ALES'ten en az 75 puan almış olmak, yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak."

Başvurular 29 Aralık'a kadar Bakanlığın, Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden alınacak.

Adaylar geçerli ALES puanı ve lisans mezuniyet puanına göre başvuru yapabilecek. İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanın yüzde 40'ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20'si alınarak oluşturulan YLSY Başvuru Puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılacak.

Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremeyecek, sadece ALES puanı ve lisans mezuniyet notu üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenim grubunun sınavına girebilecek.

Burslara başvuru için ilk aşamada yabancı dil şartı istenmiyor. Ancak bursluluğa hak kazanıldıktan sonra yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerden kabul almalarını sağlayacak yabancı dil puanlarını alabilmeleri amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil eğitimi görmelerine imkan tanınıyor ve bu eğitimin tüm masrafları MEB tarafından karşılanıyor.