MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SPK İLE YAYINDA! 2023 (MEKAG) Meka Beton halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi banka, eşit mi oransal mı dağıtılacak?

Giriş Tarihi: 04.10.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 08:05

Meka Beton halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile belirlenen detaylara göre Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Yatırımcılar, pay, dağıtım yöntemi, Bist kodu, halka açıklık oranı, hisse fiyatı gibi konuları araştırıyor. "Meka Beton halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, borsa kodu ne, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Yüzde 27,04 oranında halka açılacak şirkette iki günlük bir başvuru süresi olacak. Şirketin borsada ''MEKAG'' kodu ile taleplerini alacak. Peki, 2023 Meka Beton halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm detaylar…