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Haberler Fotohaber MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SPK İLE YAYINDA! 2023 (MEKAG) Meka Beton halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi banka, eşit mi oransal mı dağıtılacak?
Giriş Tarihi: 04.10.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 08:05

MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SPK İLE YAYINDA! 2023 (MEKAG) Meka Beton halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi banka, eşit mi oransal mı dağıtılacak?

Meka Beton halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile belirlenen detaylara göre Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Yatırımcılar, pay, dağıtım yöntemi, Bist kodu, halka açıklık oranı, hisse fiyatı gibi konuları araştırıyor. "Meka Beton halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, borsa kodu ne, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Yüzde 27,04 oranında halka açılacak şirkette iki günlük bir başvuru süresi olacak. Şirketin borsada ''MEKAG'' kodu ile taleplerini alacak. Peki, 2023 Meka Beton halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm detaylar…

MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SPK İLE YAYINDA! 2023 MEKAG Meka Beton halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi banka, eşit mi oransal mı dağıtılacak?

Meka Beton halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı soruları yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan ve detayları paylaşılan Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. talep toplama tarihleri başlıyor. Yatırımcılar ''Meka Beton halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?'' araştırıyor. 16 milyon 900 bin lot ile çıkacak halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. MEKAG hakkında tüm detaylar...

MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SPK İLE YAYINDA! 2023 MEKAG Meka Beton halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi banka, eşit mi oransal mı dağıtılacak?

MEKA BETON HALKA ARZ OLUYOR!

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, Meka Beton halka arz hakkında merak edilenler...

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MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SPK İLE YAYINDA! 2023 MEKAG Meka Beton halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi banka, eşit mi oransal mı dağıtılacak?

MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz talepleri 5-6 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 16.900.00 lot ile yatırım harcamaları, işletme sermayesi, güneş enerjisi santrali kurulumu, arge ve ürge harcamalarını fonlamayı hedefliyor.

MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SPK İLE YAYINDA! 2023 MEKAG Meka Beton halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi banka, eşit mi oransal mı dağıtılacak?

MEKA BETON HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Meka Beton hisse kodu #MEKAG olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Meka Beton halka arz Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek.

MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SPK İLE YAYINDA! 2023 MEKAG Meka Beton halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi banka, eşit mi oransal mı dağıtılacak?

MEKA BETON HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 25 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasna karar verildi.

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