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Haberler Fotohaber Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 37.052 personel alımı yapılacak! 16 kurum ilanları yayımladı
Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:04

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 37.052 personel alımı yapılacak! 16 kurum ilanları yayımladı

Personel alımı yapacak 16 kamu kurumu ve kadro sayıları belli oldu. Buna göre kamuya 37.052 personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyen adaylar belirtilen tarihlere kadar personel alımı ilanlarına başvurdukları takdirde belli sınavlardan geçecek. Ancak her personel alımı ilan şartında bu detay yer almıyor. Sınavsız personel alımı yapan kurumlar da var. Peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapıyor? Pozisyonlar neler? İşte detaylar...

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 37.052 personel alımı yapılacak! 16 kurum ilanları yayımladı

Kamuya alınacak 37.052 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya; büro personeli, uzman yardımcısı, hemşire, öğretmen, mühendis gibi pozisyonlarda personel alımı yapılacak. Peki 16 kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak?

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 37.052 personel alımı yapılacak! 16 kurum ilanları yayımladı

Memur olmak isteyen adaylar için 16 kamu kurumunun personel alımı ilanı yayımlandı. Kamuya en çok personel alımı uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında yapılacak. 37.052 personel alımı lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından yapılacak olup öğretmen, doktor, hemşire, uzman yardımcısı ve büro personeli gibi pozisyonlarda olacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak?

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Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 37.052 personel alımı yapılacak! 16 kurum ilanları yayımladı

16 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

16 kamu kuruluşu toplamda 37.052 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Kırıkkale Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA, MEB, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay, TÜBİTAK, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 37.052 personel alımı yapılacak! 16 kurum ilanları yayımladı

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 37.052 personel alımı yapılacak! 16 kurum ilanları yayımladı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.

Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.

6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

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