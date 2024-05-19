Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
12:04
Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 37.052 personel alımı yapılacak! 16 kurum ilanları yayımladı
Personel alımı yapacak 16 kamu kurumu ve kadro sayıları belli oldu. Buna göre kamuya 37.052 personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyen adaylar belirtilen tarihlere kadar personel alımı ilanlarına başvurdukları takdirde belli sınavlardan geçecek. Ancak her personel alımı ilan şartında bu detay yer almıyor. Sınavsız personel alımı yapan kurumlar da var. Peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapıyor? Pozisyonlar neler? İşte detaylar...