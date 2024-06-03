Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumuna 36 bin 778 personel alımı yapılacak!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 11:07

MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumuna 36 bin 778 personel alımı yapılacak!

17 kamu kurumu memur olmak isteyen adaylar için personel alımı ilanlarını yayımladı. Buna göre kamuya 36.788 personel alımı yapılacak. Muhtelif pozisyonlarda yapılacak işçi ve memur alımı için en geç başvuru tarihi 26 Temmuz Cuma olarak bildirilirken, hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacağı da belli oldu.

MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumuna 36 bin 778 personel alımı yapılacak!

İşçi ve memur alımı yapacak kurumların ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 17 kamu kurumu tarafından yapılacak personel alımı detayları belli oldu. Toplamda 36.778 adet personel alımı yapacak kamu kurumlarında en çok memur alımı uzman tabip kadrosunda yapılacak.

MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumuna 36 bin 778 personel alımı yapılacak!

Memur olmak isteyen adaylar için 17 kamu kurumunun personel alımı ilanı yayımlandı. Kamuya en çok personel alımı uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında yapılacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından çeşitli pozisyonlar için 36.778 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak? İşte detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumuna 36 bin 778 personel alımı yapılacak!

17 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

17 kamu kuruluşu toplamda 36.778 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, TÜİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı, Güryıldız Belediyesi, Hakkari Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karabağlar Belediyesi, VGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumuna 36 bin 778 personel alımı yapılacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 17 kamu kurumuna 36 bin 778 personel alımı yapılacak!

TÜİK 21 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personel, TÜİK'in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetimi daire başkanlıklarında görev alacak. Buna göre, 5 kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı, 2 kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 1 kıdemli ağ uzmanı, 3 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı (LINUX), 1 yazılım proje yöneticisi, 1 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 yazılım test uzmanı, 1 sistem uzmanı (Windows), 1 siber güvenlik uzmanı, 1 veri tabanı yöneticisi, 1 veri bilimci olmak üzere toplam 21 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

Başvurular, 3 Haziran'a kadar TÜİK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi kurumun internet adresinde 26 Haziran'da ilan edilecek.

Uygulamalı ve sözlü sınav ise 1-12 Temmuz tarihlerinde kurumda gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA