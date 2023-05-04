MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Ocak zammı ile yüzde 30 artış yaşayan memur ve emekli zammı yeniden değerlendirilmeye başlandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. 4 ayın verisi belli olurken meslek meslek 2023 Temmuz memur zammı hesaplama işlemleri de başladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, iki Bakanlığa refah payı düzenlemesi için talimat verdi. Buna göre memur maaşı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra ek zam ile hesaplanacak. Konu ile ilgili çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Bakan Bilgin'in açıklamalarında. Peki, En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 memur zam oranı hakkında tüm merak edilenler…