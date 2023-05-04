MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaşı temmuz zammı ile yeniden değerlendiriliyor. Ocak ayında etkili bir oranda zam alan milyonlarca memur ve memur emeklisi bu kez 2023 Temmuz zammını bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek olan memur zam oranı için geriye sadece Mayıs ve Haziran verisi kaldı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, maaşlar enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanında refah payı düzenlemesi ile artış yaşayacak. Polis, bekçi, doktor, hemşire, öğretmen gibi meslekleri icra edenler, memur zammı sonrası yeni maaş oranları nasıl olacak merak ediyor. Peki, 2023 Temmuzda en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, meslek meslek maaş tablosu ile güncel rakamlar…