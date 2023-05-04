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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:13

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Ocak zammı ile yüzde 30 artış yaşayan memur ve emekli zammı yeniden değerlendirilmeye başlandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. 4 ayın verisi belli olurken meslek meslek 2023 Temmuz memur zammı hesaplama işlemleri de başladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, iki Bakanlığa refah payı düzenlemesi için talimat verdi. Buna göre memur maaşı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra ek zam ile hesaplanacak. Konu ile ilgili çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Bakan Bilgin'in açıklamalarında. Peki, En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 memur zam oranı hakkında tüm merak edilenler…

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaşı temmuz zammı ile yeniden değerlendiriliyor. Ocak ayında etkili bir oranda zam alan milyonlarca memur ve memur emeklisi bu kez 2023 Temmuz zammını bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek olan memur zam oranı için geriye sadece Mayıs ve Haziran verisi kaldı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, maaşlar enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanında refah payı düzenlemesi ile artış yaşayacak. Polis, bekçi, doktor, hemşire, öğretmen gibi meslekleri icra edenler, memur zammı sonrası yeni maaş oranları nasıl olacak merak ediyor. Peki, 2023 Temmuzda en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, meslek meslek maaş tablosu ile güncel rakamlar…

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere ekonomide birçok kalemi etkileyecek olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Memur zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

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MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ!

Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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