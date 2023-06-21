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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI TEMMUZ MAAŞI 2023 SON DAKİKA: Polis, doktor, öğretmen, hemşire maaşları hesaplanıyor! Memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 23:21

MEMUR ZAMMI TEMMUZ MAAŞI 2023 SON DAKİKA: Polis, doktor, öğretmen, hemşire maaşları hesaplanıyor! Memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Akabinde ise gözler emekli ve memur zam oranı için gelecek açıklamalara çevrildi. Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra refah payı ile hesaplanıyor. ''En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, bu tutarın 22 bin TL seviyesine çekildiğini açıklamıştı. Polis, doktor, öğretmen, hemşire gibi meslekleri yürüten vatandaşlar, Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Peki, meslek meslek memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Memur maaş zammı son durum gelişmeleri…

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Enflasyon farkı ve refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaşı ne kadar olacak son dakika açıklamaları ile yanıt arıyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan asgari ücret zammı açıklandı. Şimdi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masasında emekli ve memur zam oranı var. En düşük maaşın 22 bin TL'ye yükseltilmesi sonrası memur maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Meslek meslek memur zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başlandı. Polis, doktor, öğretmen hemşire maaşları 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. İşte Peki, Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son gelişmeler…

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Enflasyon farkı ve refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA MECLİS'TEN GEÇECEK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak" dedi.

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Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Enflasyon farkı ve refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Enflasyon farkı ve refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Enflasyon farkı ve refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

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