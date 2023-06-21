MEMUR ZAMMI TEMMUZ MAAŞI 2023 SON DAKİKA: Polis, doktor, öğretmen, hemşire maaşları hesaplanıyor! Memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Akabinde ise gözler emekli ve memur zam oranı için gelecek açıklamalara çevrildi. Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra refah payı ile hesaplanıyor. ''En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, bu tutarın 22 bin TL seviyesine çekildiğini açıklamıştı. Polis, doktor, öğretmen, hemşire gibi meslekleri yürüten vatandaşlar, Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Peki, meslek meslek memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Memur maaş zammı son durum gelişmeleri…