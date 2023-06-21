Memur zammı Temmuz 2023 son dakika: Refah payı ve toplu sözleşme zammı hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı temmuz 2023 son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Sırada emekli ve memurun zam oranı var. 6 aylık enflasyon farkı, refah payı, toplu sözleşme zammı gibi oranlardan yararlanan memurlar temmuz zammı için araştırmalarını sürdürüyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusu Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yanıtlanmıştı. Doktor, hemşire, öğretmen, polis gibi meslekler temmuz sonrasında 6 aylık sürede ne kadar maaş alacağını araştırılıyor. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte, memur maaş zammı son durum…