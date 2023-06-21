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Haberler Fotohaber Memur zammı Temmuz 2023 son dakika: Refah payı ve toplu sözleşme zammı hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 06:46

Memur zammı Temmuz 2023 son dakika: Refah payı ve toplu sözleşme zammı hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı temmuz 2023 son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Sırada emekli ve memurun zam oranı var. 6 aylık enflasyon farkı, refah payı, toplu sözleşme zammı gibi oranlardan yararlanan memurlar temmuz zammı için araştırmalarını sürdürüyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusu Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yanıtlanmıştı. Doktor, hemşire, öğretmen, polis gibi meslekler temmuz sonrasında 6 aylık sürede ne kadar maaş alacağını araştırılıyor. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte, memur maaş zammı son durum…

Memur zammı Temmuz 2023 son dakika: Refah payı ve toplu sözleşme zammı hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaşı zammı hesaplama işlemleri başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarında son bir veri bekleniyor. En düşük maaşların 22 bin TL seviyesine yükseltileceği açıklanmıştı. Şimdi Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Memur zammı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Sürecin hızlı ilerlemesi araştırmalara hız kazandırdı. Yeni rakamlar için ilk tahminler masada yerini aldı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son gelişmeler…

Memur zammı Temmuz 2023 son dakika: Refah payı ve toplu sözleşme zammı hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video

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Memur zammı Temmuz 2023 son dakika: Refah payı ve toplu sözleşme zammı hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur zammı Temmuz 2023 son dakika: Refah payı ve toplu sözleşme zammı hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

Memur zammı Temmuz 2023 son dakika: Refah payı ve toplu sözleşme zammı hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

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