Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
13:06
Memurların maaşlarına CHP darbesi! Bakan Işıkhan: Verdiğimiz hakları mahkeme yoluyla iptal ettirdiler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara toplu sözleşmeler üzerinden verilen hak ve kazanımların CHP'nin, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurusu üzerine dün iptal edildiğini belirterek, "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını, CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptal kararıyla, ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimizin aylıklarında, maalesef 345 TL azalma meydana gelecektir" dedi.