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Haberler Fotohaber Memurların maaşlarına CHP darbesi! Bakan Işıkhan: Verdiğimiz hakları mahkeme yoluyla iptal ettirdiler
Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 13:06

Memurların maaşlarına CHP darbesi! Bakan Işıkhan: Verdiğimiz hakları mahkeme yoluyla iptal ettirdiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara toplu sözleşmeler üzerinden verilen hak ve kazanımların CHP'nin, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurusu üzerine dün iptal edildiğini belirterek, "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını, CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptal kararıyla, ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimizin aylıklarında, maalesef 345 TL azalma meydana gelecektir" dedi.

DHA
Memurların maaşlarına CHP darbesi! Bakan Işıkhan: Verdiğimiz hakları mahkeme yoluyla iptal ettirdiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara toplu sözleşmeler üzerinden verilen hak ve kazanımların CHP'nin, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurusu üzerine iptal edildiğini açıkladı.

Memurların maaşlarına CHP darbesi! Bakan Işıkhan: Verdiğimiz hakları mahkeme yoluyla iptal ettirdiler

Adana'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valilik ziyaretinin ardından Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı ve fuar açılışına katıldı.

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Memurların maaşlarına CHP darbesi! Bakan Işıkhan: Verdiğimiz hakları mahkeme yoluyla iptal ettirdiler

Burada konuşan Bakan Işıkhan, kadın istihdamının üzerinde bakanlık olarak hassasiyetle durduklarını belirterek, "Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Kadınların emeğine, vizyonuna ve fikirlerine ihtiyacımız var. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Memurların maaşlarına CHP darbesi! Bakan Işıkhan: Verdiğimiz hakları mahkeme yoluyla iptal ettirdiler

'İŞ POZİTİF İLE 1 AYDA 30 BİN KADIN İSTİHDAMI'

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına mührünü vuracak bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 'İş Pozitif Kadın İstihdamı Projemizin' açılışını gerçekleştirdik. Proje kapsamında, 10 bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, İş-Pozitif adı altında bir bilgi sistemi kurduk. 9 Şubat'ta başlattığımız İş-Pozitif ile daha 1 ay olmadan 30 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık. Kadınların kayıtlı olarak çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli katkılar sağlamış olacağız.

Memurların maaşlarına CHP darbesi! Bakan Işıkhan: Verdiğimiz hakları mahkeme yoluyla iptal ettirdiler

Önümüzdeki süreçte, kadın istihdamını artıracak çalışmalarımız hususunda ise üzerinde duracağımız konu başlıklarına bakacak olursak; eğitim ve beceri geliştirme, kadınları teşvik eden finansal indirimler, girişimcilik ve KOBİ destekleri, kadın işletmelerine destek, kadınlar için özel istihdam programları. Şu an Adana'nın da dahil olduğu bölge illerimizin kadın istihdam oranlarına baktığımızda yüzde 24'e ulaştığını görüyoruz. Bölge illerimizin istihdama katılım oranları ise yüzde 28'in üzerindedir" diye konuştu.

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