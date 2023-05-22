Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi gündemde! Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantı tarihleri

TCMB PPK toplantı tarihleri ile Mayıs ayı faizi bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi ve tahmini gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay sabit tutulan politika faizi bu ay nasıl seyredecek merak konusu. Piyasalarda hareketlilik başladı. Öte yandan ekonomi ilgilileri Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Para Politikası Kurulu kararı bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…