Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 09:54

Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? TCMB PPK toplantı takvimi!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Altın fiyatları başta olmak üzere ekonomide birçok kalemde etkili olacak karar için heyecanlı bekleyiş başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından yeni karar açıklanacak. TCMB faiz kararı beklentisi de anket sonuçları ile belli oldu. 2023 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz oranı ne olur, yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutma kararı çıkan toplantıdan yeni karar bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…