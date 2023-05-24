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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? TCMB PPK toplantı takvimi!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 09:54

Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? TCMB PPK toplantı takvimi!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Altın fiyatları başta olmak üzere ekonomide birçok kalemde etkili olacak karar için heyecanlı bekleyiş başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından yeni karar açıklanacak. TCMB faiz kararı beklentisi de anket sonuçları ile belli oldu. 2023 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz oranı ne olur, yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutma kararı çıkan toplantıdan yeni karar bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? TCMB PPK toplantı takvimi!

Merkez Bankası faiz oranları yıllara göre araştırılmaya başladı. Her PPK toplantı tarihi öncesinde araştırmalar hız kazanıyor. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık edeceği toplantının ardından karar paylaşılacak. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay yüzde 8.50 oranında kalan repo faizi TCMB mayıs faiz kararını bekliyor. Piyasalarda hareketlilik başladı. Peki, 2023 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz oranı ne olur, beklenti ne yönde? İşte, detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? TCMB PPK toplantı takvimi!

MERKEZ BANKASI MAYI AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre karar 25 Mayıs Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacak.

Kararın aynı gün saat 14.00 gibi duyurulması bekleniyor.

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Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? TCMB PPK toplantı takvimi!

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.

Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? TCMB PPK toplantı takvimi!

2023 MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Uzmanlar, geçtiğimiz ay değişmeyen politika faizinin bu ay da sabit kalacağı yönünde görüşlerini sundu.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 beklentisi açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? TCMB PPK toplantı takvimi!

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