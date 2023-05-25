MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA AÇIKLANIYOR! Mayıs 2023 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ve tahminler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2023 için nefesler tutuldu. Vatandaşlar yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyecek olan karara kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz ay TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan karara göre faiz kararı yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulmuştu. Bu ay da piyasalarda faizlerin sabit kalması beklenirken "Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Mayıs 2023 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? İşte detaylar