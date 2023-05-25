MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA AÇIKLANIYOR! Mayıs 2023 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ve tahminler ne yönde?

Mayıs 2023 Merkez Bankası faiz kararı için gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) her ay olduğu gibi belirlenen tarihte toplanacak ve kararını açıklayacak. Toplantıdan çıkan kararlar yurt içi piyasaları direkt olarak etkiliyor. Hal böyleyken ise "Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Bir önceki toplantıda faiz kararını yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutan TCMB PPK toplantısı bu hafta yapılacak. Peki, Mayıs 2023 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ve tahminler ne yönde? İşte konu hakkında detaylar