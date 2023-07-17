Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz beklentisi için araştırmalar başladı. Ekonominin en önemli başlıkları arasında yer alan kararla ilgili tahminler de gündemde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak karar için bekleyiş başladı. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz ay artırılan repo faizi için yeni karar bekleniyor. PPK toplantı tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, 2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, detaylar…