Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023 için beklenmeye başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak. Para piyasalarında etkili olacak kararın Başkan Hafize Gaye Erkan tarafından duyurulması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları ile araştırılıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen TCMB faiz toplantısı ardından politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseldi. Yatırımcıların gözü bu kararda. Peki, 2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, tüm merak edilenler…