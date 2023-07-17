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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?
Giriş Tarihi: 17.07.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 11:47

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023 için beklenmeye başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak. Para piyasalarında etkili olacak kararın Başkan Hafize Gaye Erkan tarafından duyurulması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları ile araştırılıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen TCMB faiz toplantısı ardından politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseldi. Yatırımcıların gözü bu kararda. Peki, 2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, tüm merak edilenler…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz beklentisi için araştırmalar başladı. Ekonominin en önemli başlıkları arasında yer alan kararla ilgili tahminler de gündemde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak karar için bekleyiş başladı. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz ay artırılan repo faizi için yeni karar bekleniyor. PPK toplantı tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, 2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 650 baz puanlık artışa yüzde 15 seviyesine çekti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk faiz artışı oldu.

TCMB, Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantısında haftalık gösterge repo faizini %15 seviyesine yükseltti. Kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada, parasal sıkılaşma sürecinin başladığı belirtildi.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 14.00'de yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

"Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir." denildi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltildi. Ekonomistlerin tahmini 350 baz puan ile 1150 baz puan faiz artırımı arasında şekillenmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

TCMB MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2023

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