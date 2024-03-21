Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2024 Mart TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi!

Merkez Bankası faiz beklentisi için araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak karar için geri sayım başladı. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren kararla ilgili tahminler de gündemdeki yerini aldı. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay sabit tutulan politika faizi için yeni karar bekleniyor. Fatih Karahan liderliğinde yapılacak PPK toplantı tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, 2024 Mart Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, detaylar…