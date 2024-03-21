Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2024 Mart TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 08:48

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2024 Mart TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi!

Merkez Bankası faiz kararı Mart 2024 için bekleniyor. Yurt içi piyasalar Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. Toplantı sonrası para piyasalarında etkili olacak karar kamuoyu ile paylaşılacak. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları ile araştırılıyor. Parasal sıkılaşma adımlarının devam edeceğine yönelik mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası yatırımcıların gözü bu kararda. Geçtiğimiz ay gerçekleşen TCMB faiz toplantısı ardından politika faizi yüzde 45'te sabit tutulmuştu. Peki, 2024 Mart Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, detaylar.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2024 Mart TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi!

Merkez Bankası faiz beklentisi için araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak karar için geri sayım başladı. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren kararla ilgili tahminler de gündemdeki yerini aldı. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay sabit tutulan politika faizi için yeni karar bekleniyor. Fatih Karahan liderliğinde yapılacak PPK toplantı tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, 2024 Mart Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2024 Mart TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi!

MART 2024 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı için beklenen gün geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

Faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2024 Mart TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi!

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2024 Mart TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi!

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklediği şekilde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 45,00 olarak kaldı.

Böylece 2023 yılı Haziran toplantısında başlayan faiz artırım sürecine ara verilmiş oldu. Bu dönemde toplam faiz artırımı 3.650 baz puan olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2024 Mart TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi!

TCMB MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2024

21 Mart 2024

25 Nisan 2024

23 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024

SON DAKİKA