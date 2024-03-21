Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2024 Mart TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi!

Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
08:48
Merkez Bankası faiz kararı Mart 2024 için bekleniyor. Yurt içi piyasalar Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. Toplantı sonrası para piyasalarında etkili olacak karar kamuoyu ile paylaşılacak. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları ile araştırılıyor. Parasal sıkılaşma adımlarının devam edeceğine yönelik mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası yatırımcıların gözü bu kararda. Geçtiğimiz ay gerçekleşen TCMB faiz toplantısı ardından politika faizi yüzde 45'te sabit tutulmuştu. Peki, 2024 Mart Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, detaylar.