Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklentisi ne yönde? İşte TCMB PPK toplantı takvimi 2023

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Yeni TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı sonrası vatandaşlar, "Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yurt içi piyasalara yön veren Merkez Bankası Para Politika Toplantısı Haziran ayı için haftaya toplanacak. Özellikle döviz ve altın yatırımcıları Merkez Bankası faiz beklentisi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası faiz ne olur, artar mı? İşte konu hakkında detaylar