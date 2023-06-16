Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklentisi ne yönde? İşte TCMB PPK toplantı takvimi 2023

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün yapılacak soruları yanıt aramakta. Yeni Merkez Bankası Başkanı ile birlikte ilk TCMB PPK toplantısı gelecek hafta yapılacak. Anlık olarak faizler 8,5 olarak belirlenirken, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklentisi ne yönde soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Haziran Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylar