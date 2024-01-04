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Haberler Fotohaber MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Zamlı maaşlar ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 08:09

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Zamlı maaşlar ne kadar, kaç TL oldu?

2024 memur zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından kamuda çalışan öğretmen, polis, hemşire, doktor… meslek gruplarında yeni maaşlar ve zam oranları ortaya çıktı. Memur maaş zammında enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı etkili oldu. Peki, hangi memur ne kadar zamlı maaş alacak? İşte kalem kalem 2024 memur maaşları

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Zamlı maaşlar ne kadar, kaç TL oldu?

Milyonlarca memurun ocak ayı maaş zamları belli oldu. Yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 37.57 olmasının ardından memurlara yüzde 49.25 zam kesinleşti. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 861 liraya yükseldi. Öğretmen, polis, hemşire, doktor… meslek gruplarında yeni maaşlar ve zam oranları ortaya çıktı. Peki, Meslek meslek memur maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte liste liste yeni memur maaşları…

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Zamlı maaşlar ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR ZAMMI 2024 YILI İÇİN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oldu. Memur enflasyon farkı yüzde 29,78 ve toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi. Buna göre memur zammı yüzde 49,25 olarak ortaya çıktı.

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MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Zamlı maaşlar ne kadar, kaç TL oldu?

İŞTE MESLEK MESLEK 2024 MEMUR MAAŞLARI

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan hemşire maaşı 26 bin 418 olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni hemşire maaşları 39 bin 444 TL oldu.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Zamlı maaşlar ne kadar, kaç TL oldu?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan öğretmen maaşı 26 bin 654 olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni öğretmen maaşları 39 bin 763 TL oldu.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Zamlı maaşlar ne kadar, kaç TL oldu?

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2024?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan uzman öğretmen maaşı 29 bin 525 olarak kaydedilmişti.

Ocak zammı ile yeni uzman öğretmen maaşları 44 bin 066 TL oldu.

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