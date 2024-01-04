Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
08:09
MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Zamlı maaşlar ne kadar, kaç TL oldu?
2024 memur zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından kamuda çalışan öğretmen, polis, hemşire, doktor… meslek gruplarında yeni maaşlar ve zam oranları ortaya çıktı. Memur maaş zammında enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı etkili oldu. Peki, hangi memur ne kadar zamlı maaş alacak? İşte kalem kalem 2024 memur maaşları…