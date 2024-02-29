Mevduat faizi oranları 2024: Yatırım yapmak isteyenler dikkat! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç?

Giriş Tarihi: 29.02.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
17:17
Banka mevduat faizi oranları, elinde nakit parası bulunan kişilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Mevduat hesapları, birikimlerini değerlendirmek isteyen kişiler için güvenilir ve alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda yatırımcılar, hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Uzun süre beklemek istemeyenler, 3 aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalar sorgulaması yapıyor. Bazı bankalar yatırımcılara yüzde 49'a kadar faiz fırsatı sunuyor. Peki, Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.