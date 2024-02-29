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Haberler Fotohaber Mevduat faizi oranları 2024: Yatırım yapmak isteyenler dikkat! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 17:17

Mevduat faizi oranları 2024: Yatırım yapmak isteyenler dikkat! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç?

Banka mevduat faizi oranları, elinde nakit parası bulunan kişilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Mevduat hesapları, birikimlerini değerlendirmek isteyen kişiler için güvenilir ve alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda yatırımcılar, hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Uzun süre beklemek istemeyenler, 3 aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalar sorgulaması yapıyor. Bazı bankalar yatırımcılara yüzde 49'a kadar faiz fırsatı sunuyor. Peki, Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.

Mevduat faizi oranları 2024: Yatırım yapmak isteyenler dikkat! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç?

Mevduat hesapları, birikimlerini değerlendirmek isteyen kişiler için güvenli seçenekler arasında yer alıyor. Bu kapsamda güncel banka mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Merkez Bankası, şubat ayında politika faizini sabit bıraktı. Faiz oranı yüzde 45'te kalırken bankaların mevduat faiz oranları yenilendi. Yatırımlarını 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyenler hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiğini merak ediyor. İşte, bankaların güncel mevduat faiz oranları….

Mevduat faizi oranları 2024: Yatırım yapmak isteyenler dikkat! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç?

MEVDUAT HESABI/VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir.

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Mevduat faizi oranları 2024: Yatırım yapmak isteyenler dikkat! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç?

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Yeni yılla birlikte düşüşe geçen mevduat faizleri, yönünü yukarı çevirdi ve Aralık 2023'teki seviyelerine yaklaştı. Mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları yüzde 49'a kadar çıktı.

Bu gelişme, tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat getirisi...

Mevduat faizi oranları 2024: Yatırım yapmak isteyenler dikkat! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç?

Ana para 1 milyon TL'ye yılda 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL

Net Kazanç: 117.331,51 TL

Mevduat faizi oranları 2024: Yatırım yapmak isteyenler dikkat! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç?

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL

Net Kazanç: 117.331,51 TL

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