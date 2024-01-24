Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Milyonlarca araç sahibi dikkat! Onu yapmayan arabasını satamayacak: O tutarı ödememek için son tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 24.01.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 08:59

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Onu yapmayan arabasını satamayacak: O tutarı ödememek için son tarih belli oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi için son tarih belli oldu. Vatandaşların MTV tutarını ödememesi taktirde ne arabasını satabilecek ne arabasını muayene edebilecek. Son tarih sonrasında ödenmesi halinde ise faiz tutarı ödenmek zorunda kalınacak. İşte Hazal Ateş'in kaleme aldığı 9 soruda MTV detayları...

HAZAL ATEŞ
Milyonlarca araç sahibi dikkat! Onu yapmayan arabasını satamayacak: O tutarı ödememek için son tarih belli oldu

Doğrudan 25 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisinde 2024 yılına ilişkin birinci taksit ödeme dönemi için iki hafta kaldı.

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Onu yapmayan arabasını satamayacak: O tutarı ödememek için son tarih belli oldu

MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin 31 Ocak tarihine kadar yatırılması gerekiyor. MTV'yi yatırmayan, araç muayenesi, satış, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil işlemi yapamıyor. Taşıt satış, devir işlemi yapılabilmesi için verginin ödenmiş olması gerekiyor. MTV'nin yatırılmamış olması kasko yapılmasını engellemiyor. Sakatlık derecesi yüzde 90 ve üzeri olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Fazla ödenen MTV'ler talep edilebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milyonlarca araç sahibi dikkat! Onu yapmayan arabasını satamayacak: O tutarı ödememek için son tarih belli oldu

MTV ödemelerinde merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

1- MTV mükellefiyeti ne zaman başlar?

MTV mükellefiyeti aracın trafik sicile tescili ile başlar. İlk taksit ödemesi Ocak ayında, ikinci de Temmuz'da yapılıyor. Araç yeni tescil edilecekse ve takvim yılının ilk 6 ayı içinde alındıysa, takvim yılı başından; son 6 aydan sonraki bir zamanda alındıysa son 6 dönemin başından itibaren başlar. Kayıt ve tescili olup da devir ya da temlik sonucu el değiştirmesi durumunda ilk 6 ay içinde yapılıyorsa takip edilen son 6 aylık dönem başından, son 6 ay içinde yapılıyorsa takip eden takvim yılı başından itibaren bir sonraki yıl itibariyle MTV ödenir.

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Onu yapmayan arabasını satamayacak: O tutarı ödememek için son tarih belli oldu

2-Ödemeyi kredi kartıyla yapabilir miyim? Bu yıl da ek MTV alınacak mı?

Ödemeler vergi daireleri, PTT, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, bankaların resmi internet adreslerinden gerçekleştirilebilir. Kredi kartıyla da ödeme yapılabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek MTV'ye ilişkin bir çalışması bulunmuyor.

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Onu yapmayan arabasını satamayacak: O tutarı ödememek için son tarih belli oldu

3-Engelli araçları için de MTV ödeniyor mu?

SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Ayrıca aracın geçmiş döneme ait borcu olmaması kaydıyla hurda halinde olan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme zorunluluğu bulunmuyor.

SON DAKİKA