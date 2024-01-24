Giriş Tarihi: 24.01.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
08:59
Milyonlarca araç sahibi dikkat! Onu yapmayan arabasını satamayacak: O tutarı ödememek için son tarih belli oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi için son tarih belli oldu. Vatandaşların MTV tutarını ödememesi taktirde ne arabasını satabilecek ne arabasını muayene edebilecek. Son tarih sonrasında ödenmesi halinde ise faiz tutarı ödenmek zorunda kalınacak. İşte Hazal Ateş'in kaleme aldığı 9 soruda MTV detayları...