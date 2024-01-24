Milyonlarca araç sahibi dikkat! Onu yapmayan arabasını satamayacak: O tutarı ödememek için son tarih belli oldu

MTV ödemelerinde merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

1- MTV mükellefiyeti ne zaman başlar?

MTV mükellefiyeti aracın trafik sicile tescili ile başlar. İlk taksit ödemesi Ocak ayında, ikinci de Temmuz'da yapılıyor. Araç yeni tescil edilecekse ve takvim yılının ilk 6 ayı içinde alındıysa, takvim yılı başından; son 6 aydan sonraki bir zamanda alındıysa son 6 dönemin başından itibaren başlar. Kayıt ve tescili olup da devir ya da temlik sonucu el değiştirmesi durumunda ilk 6 ay içinde yapılıyorsa takip edilen son 6 aylık dönem başından, son 6 ay içinde yapılıyorsa takip eden takvim yılı başından itibaren bir sonraki yıl itibariyle MTV ödenir.