Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
10:07
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün bugün.. Gecikme faizi uygulanacak...
2024 yılı motorlu taşıt ödemeleri için son güne girildi. 1 Ocak tarihinde başlayan ödemelerin 31 Ocak(bugün) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemelerini son gün olan 31 Ocak (bugün) tarihinde yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Motorlu taşıt vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz döneminde başlayacak. MTV nedir? Kimler MTV ödemek zorunda? MTV nasıl ödenir? MTV yılda kaç defa ödenir? Kimler MTV'den muaf? İşte detaylar...