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Haberler Fotohaber Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün bugün.. Gecikme faizi uygulanacak...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:07

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün bugün.. Gecikme faizi uygulanacak...

2024 yılı motorlu taşıt ödemeleri için son güne girildi. 1 Ocak tarihinde başlayan ödemelerin 31 Ocak(bugün) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemelerini son gün olan 31 Ocak (bugün) tarihinde yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Motorlu taşıt vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz döneminde başlayacak. MTV nedir? Kimler MTV ödemek zorunda? MTV nasıl ödenir? MTV yılda kaç defa ödenir? Kimler MTV'den muaf? İşte detaylar...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün bugün.. Gecikme faizi uygulanacak...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi için son güne girildi. 1 Ocak tarihinde başlayan taksit ödemeleri bugün sona eriyor. İşte, herkes tarafından araştırılan motorlu taşıt vergisine dair detaylar...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün bugün.. Gecikme faizi uygulanacak...

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a (bugün) kadar yapılması gerekiyor.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün bugün.. Gecikme faizi uygulanacak...

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün bugün.. Gecikme faizi uygulanacak...

Bu kapsamda 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi bugün sonra sona erecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün bugün.. Gecikme faizi uygulanacak...

KİMLER MTV MÜKELLEFİ?

Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

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