Montaj tamamlandı! Akkuyu NGS’de yeni gelişme: 3 ay...

SÜREÇ 3 AYDAN FAZLA SÜRDÜ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam ağırlığı 1142 ton olan ve 9 genişletilmiş kirişten oluşan türbin binasının çatısında gerçekleştirilen kurulum süreci üç aydan fazla sürdü. Her biri 95-175 ton ağırlığında ve 61 metre uzunluğunda olan kirişler, özel olarak hazırlanmış iki kızak üzerinde eş zamanlı olarak birleştirilerek monte edildi.

Kurulum için Liebherr LR 13000 paletli vinç kullanıldı. Türbin binasındaki her bir kiriş 10 milimetre hassasiyetle monte edildiğinden, çalışmalar dikkatle gerçekleştirildi.