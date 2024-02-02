Giriş Tarihi: 02.02.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
14:39
Nakliye süresi kısalacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kızıldeniz'deki olaylardan dolayı Ümit Burnu'nda oluşan gemi trafiğine dikkati çekerek, "Bugün Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin 'Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir sürede yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.