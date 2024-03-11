Nallıhan Köprüsü ve Kuş Cenneti Tüneli hizmete girdi

YILDA 9,6 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Ankara'da yapımı devam eden projelerden 3 önemli karayolu projesinin doğrudan Nallıhan ile ilgili olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, söz konusu projelerin Beypazarı-Nallıhan Yolu ile Nallıhan - Taşkesti ve Nallıhan - Dokurcun üstyapı onarımının yanı sıra bugün açılışını gerçekleştirdikleri Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi olduğunu açıkladı. Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları'nın Ankara-Beypazarı-Nallıhan-İstanbul güzergâhı üzerinde bulunduğunu anımsatan Uraloğlu, "Toplam 4 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki projemiz kapsamında çift tüplü olarak hayata geçirdiğimiz 1.278 metre uzunluğundaki Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli'ni, 270 metre uzunluğunda Nallıhan Köprüsü'nü inşa ettik. Bağlantı yolları ile birlikte projemizin toplam uzunluğu 5 kilometreye ulaşıyor. Projemiz hayata geçmeden önce hizmet veren 2,7 km'lik mevcut yolumuzda acil durumlar için hizmet vermeye devam edecek. Bu yol ile zamandan 6,3 milyon lira, akaryakıttan 3,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9,6 milyon lira tasarruf edeceğiz" diye konuştu.

NALLIHAN KÖPRÜSÜ VE NALLIHAN KUŞ CENNETİ TÜNELİ İLE KARBON EMİSYONU 394 TON AZALACAK

Bakan Uraloğlu, tüm ulaştırma projelerinde olduğu gibi, karayolu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde de çevre dostu düzenlemeler geliştirdiklerini anlattı. Doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliğine yönelik ziyaretler için "Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın Ankara'nın ve Türkiye'nin en önemli tabiat varlıklarından biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, kuş göç yolu üzerinde bulunan sahanın, göç eden kuşların beslenmeleri, dinlenmeleri ve barınmaları için uğrak yer olduğunu anımsattı. Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları'nı yaparken bu nedenle hassas davrandıklarını da açıklayan Uraloğlu, "Tıpkı Osmangazi Köprümüzü projelendirirken, göçmen kuşların bir başka konaklama noktası olan Hersek Lagünü'nü korumak adına gösterilen hassasiyet gibi, otoyollarımızda ekolojik köprüler inşa ederek yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına gösterilen hassasiyet gibi aynı yaklaşımı burada da gösterdik. Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına olumsuz bir etki oluşturmadan, tünel ve sulak alan içerisine dolgu veya ayağın gelmediği eğik ayaklı dengeli konsol köprü inşa ettik. Ayrıca bölgede hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı da tesis ettik. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 394 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlamış olduk" diye konuştu.

2024 YILINDA YENİLİKÇİ PROJELERE DEVAM EDİLECEK

Bakan Uraloğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile çalıştıklarını söyleyerek yeni projelerle Ankara'ya yatırıma devam edeceklerini ifade etti. 22 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul yeni Otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladık. Her iki projenin de Nallıhan'dan geçeceğini sizlere müjdelemek isterim. Hem Nallıhan'ın hem Ankara'nın hem de ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz. Ancak şunu da söylüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Baykanlarımızla birlikte daha iyi çalışabiliriz. İnşallah 31 Mart yerel seçimleri sonrasında da sizlerin desteğiyle ve belediyelerimizle birlikte büyük projelere imza atacağız" dedi.