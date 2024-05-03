Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek tarih verdi: Keskin düşüş olacak

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK TARİH VERDİ: KESKİN DÜŞÜŞ OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun Mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra, keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını söyledi.
Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin X hesabından mesajlar paylaştı.
Şimşek, Nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları söyledi:
"Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.
Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.
Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.
Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."