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Haberler Fotohaber Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE - ÜFE enflasyon beklentisi ne, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 09:04

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE - ÜFE enflasyon beklentisi ne, yüzde kaç?

Emekli ve memurlar nisan ayı enflasyon oranı 2023 hakkında araştırmalara hız vermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon rakamları sonucu memur ve emeklilerin alacağı zam belirlenmekte. Öte yandan enflasyon beklentisi Nisan ayı için AA Finans tarafından hazırlandı. Vatandaşlar, "nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2,29 artarken; yıllık TÜFE yüzde 50,51'e gerilemişti. TÜFE ve ÜFE doğrultusunda kira artışı, memur zammı, yardımlar ve bedelli askerlik gibi önemli ücretler belirlenmekte. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE - ÜFE enflasyon beklentisi ne, yüzde kaç?

TÜİK enflasyon oranı Nisan 2023 için bekleyiş başladı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşını belirleyen TÜİK enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Enflasyon beklentisi AA Finans tarafından yapılırken vatandaşlar, "Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE - ÜFE enflasyon beklentisi ne, yüzde kaç?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin enflasyon beklentisine göre tahminlerin ortalaması yüzde 2,65 oldu.

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Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE - ÜFE enflasyon beklentisi ne, yüzde kaç?

Enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE - ÜFE enflasyon beklentisi ne, yüzde kaç?

Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE - ÜFE enflasyon beklentisi ne, yüzde kaç?

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi Nisan'da yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

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