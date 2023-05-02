Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE - ÜFE enflasyon beklentisi ne, yüzde kaç?

Emekli ve memurlar nisan ayı enflasyon oranı 2023 hakkında araştırmalara hız vermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon rakamları sonucu memur ve emeklilerin alacağı zam belirlenmekte. Öte yandan enflasyon beklentisi Nisan ayı için AA Finans tarafından hazırlandı. Vatandaşlar, "nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2,29 artarken; yıllık TÜFE yüzde 50,51'e gerilemişti. TÜFE ve ÜFE doğrultusunda kira artışı, memur zammı, yardımlar ve bedelli askerlik gibi önemli ücretler belirlenmekte. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar