Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE - ÜFE enflasyon beklentisi ne, yüzde kaç?

TÜİK enflasyon oranı Nisan 2023 için bekleyiş başladı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşını belirleyen TÜİK enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Enflasyon beklentisi AA Finans tarafından yapılırken vatandaşlar, "Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar