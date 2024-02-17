Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
06:16
Oba Makarnacılık halka arz oluyor! Oba Makarnacılık halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda olacak, kaç lot veriyor?
SPK onayı ile iki yeni şirketin halka arz onayı açıklandı! Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, duyurulan şirketin halka arz bilgileri yakından takip ediliyor. Eşit Dağıtımın yapılacağı şirketin, Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 39,24 TL olarak duyuruldu. Peki, Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş halka arz ne zaman?