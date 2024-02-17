Oba Makarnacılık halka arz oluyor! Oba Makarnacılık halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda olacak, kaç lot veriyor?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor. SPK bülteni sonrasında bilgileri yatırımcılar tarafından yakında takip edilirken şirketlerin, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, bist kodu ve aracı kurumu gibi detayları da belli oldu. Peki, Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. talep toplama tarihi ne zaman?