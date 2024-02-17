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Haberler Fotohaber Oba Makarnacılık halka arz oluyor! Oba Makarnacılık halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda olacak, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 06:16

Oba Makarnacılık halka arz oluyor! Oba Makarnacılık halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda olacak, kaç lot veriyor?

SPK onayı ile iki yeni şirketin halka arz onayı açıklandı! Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, duyurulan şirketin halka arz bilgileri yakından takip ediliyor. Eşit Dağıtımın yapılacağı şirketin, Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 39,24 TL olarak duyuruldu. Peki, Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş halka arz ne zaman?

Oba Makarnacılık halka arz oluyor! Oba Makarnacılık halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda olacak, kaç lot veriyor?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor. SPK bülteni sonrasında bilgileri yatırımcılar tarafından yakında takip edilirken şirketlerin, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, bist kodu ve aracı kurumu gibi detayları da belli oldu. Peki, Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. talep toplama tarihi ne zaman?

Oba Makarnacılık halka arz oluyor! Oba Makarnacılık halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda olacak, kaç lot veriyor?

OBA MAKARNACILIK SAN. VE TİC. A.Ş HALKA ARZ OLUYOR

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. SPK onayından geçen şirketin halka açıklık oranı %20 olarak açıklanırken, Halka Arz Büyüklüğü ise 3.78 Milyar TL olarak duyuruldu.

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Oba Makarnacılık halka arz oluyor! Oba Makarnacılık halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda olacak, kaç lot veriyor?

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli Oba Makarnacılık payları 39,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Oba Makarnacılık halka arz oluyor! Oba Makarnacılık halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda olacak, kaç lot veriyor?

Oba Makarnacılık halka arz ne zaman?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş Bist Kodu "OBAMI" olarak duyurulurken, halka arz tarihi ise henüz belli olmadı.

Oba Makarnacılık halka arz oluyor! Oba Makarnacılık halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda olacak, kaç lot veriyor?

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 96,336,345 Lot

Aracı Kurum: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

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