Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
13:59
Ocak 2024 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Emekli vatandaşları ilgilendiren emekli promosyon 2024 listesi yayımlandı. Banka promosyonları emeklilere ek gelir sağlayacak. Bu kapsamda emekliler, 'Emekli promosyon 2024 en yüksek hangi banka' sorusuna yanıt arıyor. Bankalar müşteri çekmek adına yarışa girerek emekli promosyon rakamlarını paylaştı. İşte en yüksek promosyon veren bankalar listesi...