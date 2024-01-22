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Haberler Fotohaber Ocak 2024 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 13:59

Ocak 2024 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emekli vatandaşları ilgilendiren emekli promosyon 2024 listesi yayımlandı. Banka promosyonları emeklilere ek gelir sağlayacak. Bu kapsamda emekliler, 'Emekli promosyon 2024 en yüksek hangi banka' sorusuna yanıt arıyor. Bankalar müşteri çekmek adına yarışa girerek emekli promosyon rakamlarını paylaştı. İşte en yüksek promosyon veren bankalar listesi...

Ocak 2024 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emekli promosyon rakamları bankalar tarafından paylaşıldı. Yayımlanan liste sonrası emekliler en yüksek banka promosyonu için arayışa girdi. İşte banka banka emekli promosyon rakamları...

Ocak 2024 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

BANKALARIN İŞTAHINI KABARTTI

TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları için zam oranı olurken gözler 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ve ilave ek zam da olucak.

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Ocak 2024 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

EMEKLİYE 15 BİN TL EK GELİR FIRSATI

Bununla beraber emekli maaş artışı düzenlemeleri için emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar bir bir güncellemeye gidiyor. Yeni dönemde daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda da değişiklik bekleniyor. Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:

Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

Ocak 2024 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Hangi emekliler promosyon alıyor?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emeklilerin hakkı var.

Parayı almanın bir şartı var mı?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

Ocak 2024 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

İŞTE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA...

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat mevcut.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

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