Ocak 2024 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! En yüksek promosyon veren banka hangisi?

EMEKLİYE 15 BİN TL EK GELİR FIRSATI

Bununla beraber emekli maaş artışı düzenlemeleri için emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar bir bir güncellemeye gidiyor. Yeni dönemde daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda da değişiklik bekleniyor. Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:

Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL

3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL

7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL