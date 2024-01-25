OGM açıkladı! 4 yeni yerli uçak yolda

'YANGINI HABER ALMA SÜREMİZİ 2 DAKİKANIN ALTINA İNDİRECEĞİZ'

Yangınla mücadelede toplamda 8 adet yerli İHA kullandıklarını belirten Karacabey, "TUSAŞ'ın ürettiği 'Aksungur' ve 'Anka' İHA'sı, ayrıca Bayraktar firmasının ürettiği 'Bayraktar' İHA'larla inşallah 2024 yılında da ormanlarımızı gözetleyeceğiz. Orman içinde yangın meydana geldiğinde 2 dakika içerisinde Orman Genel Müdürlüğü olarak bizim haberimiz oluyor. Hedefimiz, bu süreyi daha da aşağıya çekmek. Bununla orman yangınlarında müdahale ettiğimiz araçlar su kullanıyor. Su kaynaklarının yoğunluğunu da ormanlar içerisinde artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 bin 630 olan orman içerisindeki su kaynağı sayısını, 4 bin 670'e çıkarmıştık. 2024 yılında da 100'den fazla yeni havuz veya su göleti orman içerisine tesis ederek, su kaynaklarının yoğunluğunu artıracağız ki, daha kısa sürede araçlar su takviyesi yapıp yangına müdahale edebilsinler" dedi.

'2023 YILINDA 2 BİN 520 ADET YANGIN ÇIKTI'

2023 yılında 2 bin 520 adet yangın çıktığını aktaran Karacabey, "Baktığımız zaman bu yangınların yüzde 88'i maalesef insan kaynaklı. Öncelikli hedefimiz, yangın çıkmamasını sağlamak. Bu yangınların çıkmasını engelleyebilirsek, yangınla mücadele etmek zorunda kalmayız, ormanlarımız yanmaz. İnsanımıza daha fazla ulaşıp, onların hassasiyetlerini daha fazla artırıp, bu yangınların çıkmasını engelleyebilirsek, ne kadar çok engelleyebilirsek, o kadar az ormanımız zarar görmüş olacak. Bizim 2024 yılında orman yangınlarıyla mücadelede en önemli sloganımız, mottomuz 'her şey elimizde yakmayalım, söndürmek zorunda kalmayalım' olacak" diye konuştu.