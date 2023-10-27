Öğrencilere vergisiz telefon marka ve modelleri belli oldu! Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi modellerde geçerli?

TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencilerinin her biri, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteğinden faydalanabilecek.

Açıköğretim ya da ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrenciler destekten faydalanamayacak. Destek yalnızca örgün eğitimdeki yükseköğretim öğrencileri kapsıyor.

İkinci el cihazlar destek kapsamı dışında tutulacak.