Öğrencilere vergisiz telefon marka ve modelleri belli oldu! Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi modellerde geçerli?

Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın yürürlüğe girmesi ardından ''Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, hangi marka ve modelleri kapsıyor, kredi ve taksitle satın alınabilir mi?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Teknolojik cihaz desteği satış tarihi, şartları ve kapsamı gibi detaylar belli oldu. Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecek. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı var mı? İşte, Öğrencilere vergisiz telefon markaları, modelleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgiler…