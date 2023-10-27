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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon marka ve modelleri belli oldu! Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi modellerde geçerli?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:10

Öğrencilere vergisiz telefon marka ve modelleri belli oldu! Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi modellerde geçerli?

Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın yürürlüğe girmesi ardından ''Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, hangi marka ve modelleri kapsıyor, kredi ve taksitle satın alınabilir mi?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Teknolojik cihaz desteği satış tarihi, şartları ve kapsamı gibi detaylar belli oldu. Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecek. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı var mı? İşte, Öğrencilere vergisiz telefon markaları, modelleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgiler…

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, hangi marka ve modelleri kapsıyor? Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı var mı?

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi marka ve modelleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası gözler ''Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı var mı?'' sorularının yanıtına çevrildi. Karara göre, yükseköğretim öğrencileri belirli şartlar kapsamında ve bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanacak. Peki, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlayacak, kredi ve taksitle satın alınabilir mi? İşte, ÖTV'siz ve KDV'siz vergisiz telefon satış tarihi, şartları, modelleri ve fiyat bilgisine ilişkin detaylar…

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, hangi marka ve modelleri kapsıyor? Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı var mı?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

''Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece üniversite öğrencilerinin merakla beklediği teknolojik cihaz ve internet desteğinin detayları netleşti.

Söz konusu karar kapsamında öğrencilere 9 bin 500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayar alımlarında ve aylık 10 GB internet için destek sağlanacak.

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Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, hangi marka ve modelleri kapsıyor? Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı var mı?

Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisini ilgilendiren teknolojik cihaz ve internet desteği, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren başlayacak.

Söz konusu destekten örgün eğitimde okuyan üniversite öğrencilerin faydalanabilecek.

Fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu veya tablet vergisiz olarak satın alınabilecek. İkinci el cihazlar ise kapsam dışında olacak.

Gençlere verilecek teknoloji desteği ve 10 gigabayt ücretsiz internete ilişkin merak edilen soruların cevapları şu şekilde:

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, hangi marka ve modelleri kapsıyor? Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı var mı?

TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencilerinin her biri, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteğinden faydalanabilecek.

Açıköğretim ya da ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrenciler destekten faydalanamayacak. Destek yalnızca örgün eğitimdeki yükseköğretim öğrencileri kapsıyor.

İkinci el cihazlar destek kapsamı dışında tutulacak.

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, hangi marka ve modelleri kapsıyor? Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı var mı?

DESTEK MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Söz konusu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak.

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