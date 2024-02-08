Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
12:50
Orta Koridor güçleniyor! Bakan Uraloğlu atılacak yeni adımları duyurdu: Kırgızistan ile iş birliği artacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Kara yolu taşımacılığı noktasında atılacak yeni adımların iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkıları olacak." dedi. Öte yandan Bakan Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ticaretin yanı sıra doğu ile batı arasındaki ticaret gelişecek, Orta Koridor daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.