Orta Koridor güçleniyor! Bakan Uraloğlu atılacak yeni adımları duyurdu: Kırgızistan ile iş birliği artacak

Bakan Uraloğlu, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi.

Uraloğlu, görüşmede Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyon 11. Toplantısı dolayısıyla kendilerini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Kırgızistan'ın zorlu ve bir o kadar da kıymetli bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, "İnsanlar zor coğrafyada yaşadıklarında bulundukları şartlara uyum sağlamak ve onun üzerinden gelmek için daha çok gayret ediyorlar. Son zamanlarda Türk Devletleri Teşkilatının aldığı rol bizler için de çok kıymetli. İlk defa bir masa etrafında toplanıyoruz. Biz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz Türk devletleri teşkilatları 'Türk Yüzyılı' diyor. Bu bizim için de gerçekten çok kıymetli." ifadesini kullandı.