Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
13:04
Otoyol çalışmaları başlıyor: Süre 45 dakikaya kadar düşecek!
122 kilometrelik Antalya-Alanya otoyolu ihalesi gerçekleşti. 2 bölge arasındaki mesafe 45 dakikaya kadar düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya Şehir Hastane'mize 5 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere tam 4 şeritli yol yaptık. Oradan geçecek olan bir ambulansı bir an önce yetiştirmek için güzel hizmetler yapmaya gayret ediyoruz." dedi.