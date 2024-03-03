Otoyol çalışmaları başlıyor: Süre 45 dakikaya kadar düşecek!

ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ'NE 5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA, 2 GİDİŞ 2 GELİŞ OLMAK ÜZERE 4 ŞERİTLİ YOL YAPTIK



Uraloğlu, Antalya Şehir Hastanesi gibi önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yollarını inşa etmekten ayrı gurur duyduklarını ifade etti. Uraloğlu, "Yolumuzun uzunluğu 5 kilometre, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere tam 4 şeritli yol yaptık. Onun kavşaklarıyla ilgili de bazı planlamalarımız var. Onu da önümüzdeki sene büyükşehir belediyemizle beraber, ilçe belediyelerimizle beraber projelendireceğiz. Ve onun da çaresine bakacağız ama şimdilik ilk etapta acil olan kesimi bitirdik ve trafiğe açtık." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, hastane yollarının hayati önemine de işaret etti. Uraloğlu,"Birimiz hasta olduğu zaman, hastaneye hızlıca erişmemiz gerektiği zaman, bir hasta ziyaretine gitmemiz gerektiği zaman, yine bir sağlık çalışanımızı, bir hemşiremizi acil müdahaleye gitmesi için önce ulaşabilmesi lazım. Dolayısıyla yol da bize lazım." dedi.