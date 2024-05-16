PERSONEL ALIMI 2024: 57 bini aşkın personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! 19 kamu kurumu duyurdu

19 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
19 kamu kuruluşu toplamda 57.195 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA, MEB, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.