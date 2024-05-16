Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber PERSONEL ALIMI 2024: 57 bini aşkın personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! 19 kamu kurumu duyurdu
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:44

PERSONEL ALIMI 2024: 57 bini aşkın personel alımı ilanı Resmi Gazete'de! 19 kamu kurumu duyurdu

Kamu personel alımı 19 kurumda başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan 57 bini aşkın personel alımı ilanına göre kamuya; büro personeli, uzman yardımcısı, hemşire, öğretmen, mühendis gibi pozisyonlarda memur alımı yapılacak. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

PERSONEL ALIMI 2024: 57 bini aşkın personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! 19 kamu kurumu duyurdu

Kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Personel alımı en çok uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında yapılacak. 19 kamu kurumunun yayımladığı ilana göre kamuya toplamda 57 bin 195 adet personel alımı yapılacak? Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak?

PERSONEL ALIMI 2024: 57 bini aşkın personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! 19 kamu kurumu duyurdu

Memur olmak isteyen adaylar için 19 kamu kurumunun personel alımı ilanı yayımlandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından yapılacak personel alımı; öğretmen, doktor, hemşire, uzman yardımcısı ve büro personeli gibi pozisyonlarda olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 19 personel alımı ilanının arasında 2 Bakanlık ve 5 üniversite var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PERSONEL ALIMI 2024: 57 bini aşkın personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! 19 kamu kurumu duyurdu

19 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

19 kamu kuruluşu toplamda 57.195 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA, MEB, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

PERSONEL ALIMI 2024: 57 bini aşkın personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! 19 kamu kurumu duyurdu

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

PERSONEL ALIMI 2024: 57 bini aşkın personel alımı ilanı Resmi Gazete’de! 19 kamu kurumu duyurdu

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.

Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.

6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA