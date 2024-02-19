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Haberler Fotohaber Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi
Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 12:18

Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi

Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve Nvidia'nın aralarında olduğu ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin hisselerine yatırımcıların ilgisini artıyor. Yapay zeka ile ilgili gelişmelere duyulan heyecan bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştıran şirketlerin hisselerinin yükselişine ivme kazandırıyor.

Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi

Teknolojide yapay zeka ile ilgili gelişmelere duyulan heyecan, piyasalarda da çip üreticileri başta olmak üzere bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştıran şirketlerin hisselerinin yükselişine ivme kazandırıyor.

Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi

Yapay zekanın kullanım alanları her geçen gün genişlerken, yatırımcıların yapay zeka ve bununla bağlantılı bileşenleri geliştiren şirketlerin hisselerine olan ilgisi artıyor.

Bu alandaki gelişmelerin hızı, sunduğu yeni gelir fırsatları ve verimlilik iyileşmesi kaynaklı kar potansiyeliyle yatırımcıları heyecanlandırıyor.

Yapay zekaya ilişkin iyimserlik, çok sayıda ters rüzgarla karşı karşıya olan piyasaları destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

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Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi

TEKNOLOJİDEKİ YAPAY ZEKA TRENDİ PİYASALARI DA HAREKETLENDİRDİ

Yatırımcıların ilgisinin özellikle Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve Nvidia'nın aralarında olduğu ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin hisseleri etrafında yoğunlaştığı görülüyor.

Teknoloji sektöründeki 7 yüksek performanslı ve etkili hisse senedinden oluşan bu grubun kazandığı değer dikkati çekiyor.

Yapay zekaya yönelik artan talep özellikle çip üreticisi Nvidia'nın hisselerini güçlendirirken, şirketin hisselerini "Muhteşem Yedili" arasında en iyi performans gösteren hisse senedi haline getirdi.

Bazı analistler, piyasalardaki yapay zeka heyecanın uzun soluklu olacağını düşünürken, kimi analistler ise bu hisselerin şu anki fiyatlarını korumasının zor ve sürdürülemez olduğunu savunuyor.

Piyasalardaki yapay zeka heyecanıyla hisseleri değer kazanan şirketlerden öne çıkanlar şöyle:

Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi

MİCROSOFT

3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle ABD'nin en büyük şirketi konumunda bulunan Microsoft, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile yaptığı işbirliği ile yapay zeka çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, geçen yıl da yapay zeka asistanı Copilot'u piyasaya sürdü.

Yapay zeka teknolojisine yaptığı yatırımlar ve bu alandaki atılımlarının da etkisiyle 2023 başında yaklaşık 240 dolar seviyesinde bulunan Microsoft'un hisse fiyatı yıl sonunda 376 dolara yükseldi.

Microsoft'un hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 57 değer kazanırken, şirketin hisseleri bu yıl da yaklaşık yüzde 8 artışla 400 doların üzerine çıktı.

Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi

APPLE

ABD medyasında, 2,8 trilyon dolarla ülkenin en değerli ikinci şirketi Apple'ın, Microsoft'un Copilot'una rakip olabilecek bir yapay zeka aracını tamamlamaya yaklaştığı ve bu yıl piyasaya süreceği haberleri yer aldı.

Geçen yıl başında 125 dolardan işlem gören teknoloji devinin hisseleri 2023 sonunda 200 dolara yaklaştı. Apple hisseleri geçen yıl yüzde 48'in üzerinde artarken, şirket bu yıl ise yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

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