Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi

MİCROSOFT

3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle ABD'nin en büyük şirketi konumunda bulunan Microsoft, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile yaptığı işbirliği ile yapay zeka çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, geçen yıl da yapay zeka asistanı Copilot'u piyasaya sürdü.

Yapay zeka teknolojisine yaptığı yatırımlar ve bu alandaki atılımlarının da etkisiyle 2023 başında yaklaşık 240 dolar seviyesinde bulunan Microsoft'un hisse fiyatı yıl sonunda 376 dolara yükseldi.

Microsoft'un hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 57 değer kazanırken, şirketin hisseleri bu yıl da yaklaşık yüzde 8 artışla 400 doların üzerine çıktı.