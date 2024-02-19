Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi

TEKNOLOJİDEKİ YAPAY ZEKA TRENDİ PİYASALARI DA HAREKETLENDİRDİ
Yatırımcıların ilgisinin özellikle Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve Nvidia'nın aralarında olduğu ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin hisseleri etrafında yoğunlaştığı görülüyor.
Teknoloji sektöründeki 7 yüksek performanslı ve etkili hisse senedinden oluşan bu grubun kazandığı değer dikkati çekiyor.
Yapay zekaya yönelik artan talep özellikle çip üreticisi Nvidia'nın hisselerini güçlendirirken, şirketin hisselerini "Muhteşem Yedili" arasında en iyi performans gösteren hisse senedi haline getirdi.
Bazı analistler, piyasalardaki yapay zeka heyecanın uzun soluklu olacağını düşünürken, kimi analistler ise bu hisselerin şu anki fiyatlarını korumasının zor ve sürdürülemez olduğunu savunuyor.
Piyasalardaki yapay zeka heyecanıyla hisseleri değer kazanan şirketlerden öne çıkanlar şöyle: