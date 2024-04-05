Polis Akademisi 7.500 polis alımı yapacak! 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı

POLİS ALIMI ÖN BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ön başvurusu alınan erkek ve kadın polis adayları ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve 31. dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar polis adayı şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacak.

Ancak şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmayacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.