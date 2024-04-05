Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
15:59
Polis Akademisi 7.500 polis alımı yapacak! 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı
Polis Akademisi başvuru süreci başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayımladı. Buna göre Polis Akademisi'ne 7.500 polis alımı yapılacak. EGM memur alımı kapsamında yayımlanan ilanda POMEM başvuru 2024 süreci detaylıca aktarıldı. Peki POMEM başvuru şartları neler? 7.500 polis alımı için süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...