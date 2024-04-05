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Haberler Fotohaber Polis Akademisi 7.500 polis alımı yapacak! 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:59

Polis Akademisi 7.500 polis alımı yapacak! 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı

Polis Akademisi başvuru süreci başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayımladı. Buna göre Polis Akademisi'ne 7.500 polis alımı yapılacak. EGM memur alımı kapsamında yayımlanan ilanda POMEM başvuru 2024 süreci detaylıca aktarıldı. Peki POMEM başvuru şartları neler? 7.500 polis alımı için süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Polis Akademisi 7.500 polis alımı yapacak! 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı

POMEM başvuru 2024 maratonu başladı. Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayımlandı. Buna göre bugün başlayan Polis Akademisi başvuru sürecinde 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın olmak üzere toplam 7.500 polis alımı yapılacak.

Polis Akademisi 7.500 polis alımı yapacak! 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Polis Akademisi başvuru süreci bugün başladı. Polis olmak isteyen adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu süreç boyunca rehberlik edecek. Buna göre Polis Akademisi 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın olmak üzere toplam 7.500 polis alımı yapacak.

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Polis Akademisi 7.500 polis alımı yapacak! 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı

POLİS AKADEMİSİ 7.500 POLİS ALIMI YAPACAK

Polis Akademisi, POMEM bünyesine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2022 veya 2023 yılı KPSS sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından gerekli şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın olmak üzere toplam 7.500 polis alımı yapacak.

Polis Akademisi 7.500 polis alımı yapacak! 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı

POMEM BAŞVURU İÇİN SON TARİH 14 NİSAN

POMEM başvuru için adaylar, 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak 14 Nisan 2024 saat 17.00'ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

Polis Akademisi 7.500 polis alımı yapacak! 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı

POLİS ALIMI ÖN BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ön başvurusu alınan erkek ve kadın polis adayları ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve 31. dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar polis adayı şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacak.

Ancak şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmayacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.

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