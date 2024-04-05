Portakal Çiçeği Karnavalı turist sayısını artıracak

Karnavalın yerli ve yabancı çok sayıda turisti Adana'da buluşturduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Karnavalımızın dün küçücük bir filizken bugün nasıl büyük bir çınara dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Bu yıldan başlayarak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' işbirliği sayesinde çok daha fazla yerli ve yabancı turistin Adana'ya gelmesini bekliyoruz. Bu güçlü işbirliğinin sağladığı profesyonel etkinlik desteği ile yurt içi ve yurt dışı tanıtım desteği ve aynı zamanda program süresinin 9 güne çıkmasıyla Adana ekonomisinin rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyorum. Karnaval, moral motivasyon açısından herkese iyi gelecektir. Birlikte gülümsemeyi, kimsenin kimseyi herhangi bir farklılığından dolayı ötekileştirmediği, hoşgörü temelinde dostluğa her zaman zemin yaratan bu buluşma bizleri mutlu ediyor."