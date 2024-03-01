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Haberler Fotohaber Ramazan fırsatçıları devrede! Halkın cebine göz dikene ceza yağacak:'Batıyoruz, bitiyoruz' manipülasyonu...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:32

Ramazan fırsatçıları devrede! Halkın cebine göz dikene ceza yağacak:'Batıyoruz, bitiyoruz' manipülasyonu...

Fırsatçılar, temel gıda ve ihtiyaç maddelerine Ramazan ayı ve 2024 yerel seçimleri öncesi sürekli nedensiz bir şekilde zam yaparak vatandaşın cebine gözüne dikti. 'Batıyoruz, bitiyoruz' algısı körüklenip, fiyatlarla oynanmaya başlandı. Hem Ticaret Bakanlığı hem Tarım Bakanlığı, hem de Rekabet Kurulu bu fırsatçıların üzerine gidiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem rakamlarla açıkladı...

Ramazan fırsatçıları devrede! Halkın cebine göz dikene ceza yağacak:’Batıyoruz, bitiyoruz’ manipülasyonu...

2024 yerel seçimleri ve Ramazan ayınını fırsat bilenler etiketlerle oynamaya başladı. Anlamlı düzeyde maliyet artışı olmadığı halde fiyat artışlarına giden fırsatçılar yine vatandaşı hedef aldı.

Ramazan fırsatçıları devrede! Halkın cebine göz dikene ceza yağacak:’Batıyoruz, bitiyoruz’ manipülasyonu...

Ramazan ayı öncesi etiketler sürekli değişiyor. Peki bunun gerekçesi ne? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem köşesinde rakamlarla yazdı:

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Ramazan fırsatçıları devrede! Halkın cebine göz dikene ceza yağacak:’Batıyoruz, bitiyoruz’ manipülasyonu...

Her durumu lehlerine çeviren fırsatçılar Ramazan öncesi yine hortluyor. Vatandaşın temel gıda ve ihtiyaç maddeleri seçim öncesi sürekli artırılıyor. Üstelik rakamlar 'maliyet arttı' bahanesini de çürütüyor.

Türkiye'de fırsatçılar için gerekçe bitmiyor. Havalar soğudu, yağmur yağdı, dolar arttı, benzin yükseldi, Asgari ücret değişti, maliyetlerimiz el vermedi...

Say say bitmez…
Nedense fırsatlar da bitmiyor

Ocakta maaşlar arttı paylarını alıyorlar… Ramazan geliyor talep artar hemen etiketler değişiyor. Enflasyon var, ihtiyaçlar öne çekiliyor hemen fiyatları artırıyorlar.

Ramazan fırsatçıları devrede! Halkın cebine göz dikene ceza yağacak:’Batıyoruz, bitiyoruz’ manipülasyonu...

SEÇİM AYARLI DEĞİŞİM

Son yıllarda buna bir de seçim öncesi eklendi. Ne zaman seçim yaklaşsa vatandaşta 'batıyoruz, bitiyoruz' algısı körüklenip, fiyatlarla oynanmaya başlanıyor. Tabi yükselen fiyatlar bir daha eski yerine de gelmiyor.

Ramazan fırsatçıları devrede! Halkın cebine göz dikene ceza yağacak:’Batıyoruz, bitiyoruz’ manipülasyonu...

FİYAT ALGISINI BOZUYORLAR

Aslında fırsatçılar fiyatları değiştirecek ortamı da oluşturuyor. Etiketler enflasyon ortamında o kadar hızlı değiştiriliyor ki, tüketicide fiyat algısı kalmıyor. Tüketici bir ürünün fiyatı 80 TL'de olsa 150 TL'de olsa bunu farklı algılamamaya başlıyor. İşte bu enflasyon psikolojisini kullanan fırsatçılarda istedikleri gibi fiyatlarla oynuyor.

Şu sıralar ciddi bir denetim var. Hem Ticaret Bakanlığı hem Tarım Bakanlığı, hem de Rekabet Kurulu bu fırsatçıların üzerine gidiyor. Umarız netice alınacak ve bu halkın cebine göz dikenlere göz açtırılmayacak.

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