Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
12:32
Ramazan fırsatçıları devrede! Halkın cebine göz dikene ceza yağacak:'Batıyoruz, bitiyoruz' manipülasyonu...
Fırsatçılar, temel gıda ve ihtiyaç maddelerine Ramazan ayı ve 2024 yerel seçimleri öncesi sürekli nedensiz bir şekilde zam yaparak vatandaşın cebine gözüne dikti. 'Batıyoruz, bitiyoruz' algısı körüklenip, fiyatlarla oynanmaya başlandı. Hem Ticaret Bakanlığı hem Tarım Bakanlığı, hem de Rekabet Kurulu bu fırsatçıların üzerine gidiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem rakamlarla açıkladı...