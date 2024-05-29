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Haberler Fotohaber Resmi Gazete'de yayımlandı! 17 kamu kurumu 56.693 personel alımı yapacak
Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 12:27

Resmi Gazete'de yayımlandı! 17 kamu kurumu 56.693 personel alımı yapacak

Kamuya 56.693 personel alımı yapılacak. En çok personel alımı uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında gerçekleşecek olup toplamda 17 kamu kurumuna yerleştirmeler yapılacak. Memur olmak isteyen adaylar için personel alımı yapacak kurumlar ve pozisyonlar yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 56.693 personel alımı yapacak

Personel alımı başvuruları 17 kamu kurumunda devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 56.693 adet personel alımı ilanı için en geç başvuru tarihi 26 Temmuz Cuma olarak bildirildi. Peki kamuya hangi pozisyonlarda memur alımı yapılacak? Hangi kurumlar işçi alımı yapıyor? Personel alımı yapan kamu kurumları hangileri? İşte detaylar...

Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 56.693 personel alımı yapacak

Memur olmak isteyen adaylar için 17 kamu kurumunun personel alımı ilanı yayımlandı. Kamuya en çok personel alımı uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında yapılacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından çeşitli pozisyonlar için 56.693 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak? İşte detaylar...

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Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 56.693 personel alımı yapacak

17 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

17 kamu kuruluşu toplamda 56.693 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, TÜİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi, MEB, MTA, Bursa Uludağ Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı, Güryıldız Belediyesi, Hakkari Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karabağlar Belediyesi ve VGM personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 56.693 personel alımı yapacak

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 56.693 personel alımı yapacak

TÜİK 21 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personel, TÜİK'in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetimi daire başkanlıklarında görev alacak. Buna göre, 5 kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı, 2 kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 1 kıdemli ağ uzmanı, 3 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı (LINUX), 1 yazılım proje yöneticisi, 1 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 yazılım test uzmanı, 1 sistem uzmanı (Windows), 1 siber güvenlik uzmanı, 1 veri tabanı yöneticisi, 1 veri bilimci olmak üzere toplam 21 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

Başvurular, 3 Haziran'a kadar TÜİK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi kurumun internet adresinde 26 Haziran'da ilan edilecek.

Uygulamalı ve sözlü sınav ise 1-12 Temmuz tarihlerinde kurumda gerçekleştirilecek.

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