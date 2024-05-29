Resmi Gazete’de yayımlandı! 17 kamu kurumu 56.693 personel alımı yapacak

TÜİK 21 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personel, TÜİK'in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetimi daire başkanlıklarında görev alacak. Buna göre, 5 kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı, 2 kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 1 kıdemli ağ uzmanı, 3 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı (LINUX), 1 yazılım proje yöneticisi, 1 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 yazılım test uzmanı, 1 sistem uzmanı (Windows), 1 siber güvenlik uzmanı, 1 veri tabanı yöneticisi, 1 veri bilimci olmak üzere toplam 21 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

Başvurular, 3 Haziran'a kadar TÜİK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi kurumun internet adresinde 26 Haziran'da ilan edilecek.

Uygulamalı ve sözlü sınav ise 1-12 Temmuz tarihlerinde kurumda gerçekleştirilecek.