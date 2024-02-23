RTÜK ’Açıkça ilan ediyoruz’ diyerek reklamcıları uyardı

UYARILARA RAĞMEN İHLALLER DEVAM ETTİ

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurulun 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde Türkiye'de yayın yapan tüm radyo ve televizyonları düzenlediği ve denetlediği hatırlatıldı.

Radyo ve televizyon yayınlarının içerik denetimlerinin Üst Kurul Uzmanlarınca "titizlikle ve aralıksız" yapıldığı belirtilen açıklamada, son dönemdeki incelemelerde ticari iletişim yayınlarının hem içeriği hem de süreleriyle ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin ihlal edildiğinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak 6112 sayılı Kanun'a aykırılık teşkil eden ticari iletişim yayınlarıyla ilgili tüm iyi niyetli uyarılarımızı zaman zaman gerek basın açıklamaları gerekse ikili görüşmeler yoluyla yapsak da yayıncılarımızın bu konuda gerekli özeni göstermedikleri belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.