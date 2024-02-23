Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:39
RTÜK 'Açıkça ilan ediyoruz' diyerek reklamcıları uyardı
Reklamlarla ilgili daha sıkı denetim süreci başlıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tüm uyarılara rağmen devam eden ihlaller sonrası, "Yukarıda bahsedilen temel kurallara uygun hareket edilmesi tüm yayıncılarımızın kendi menfaatine olacaktır. Aksi halde 6112 sayılı Kanundan kaynaklanan yaptırım gücümüzü çekinmeden kullanacağımızı açıkça ilan ediyoruz" açıklamasını yaparak uyarıda bulundu.