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Haberler Fotohaber Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak
Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 17:19

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 22 Ocak- 1 Şubat 2024 tarihleri arasında uzman erbaş alımı yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı kapsamında 200'ü topçu, 80'i serdümen, 60'ı muhafız, 80'i telsizci, 90'ı motorcu, 60'ı ikmal(aşçı), 30'u kurbağa adam olmak üzere 600 personel alımı yapacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 600 uzman erbaş alımı yapacak. Beş farklı branştan yapılacak uzman erbaş alımı kadroları şu şekil olacak: Topçu, serdümen, muhafız, telsizci, motorcu, ikmal (aşçı), kurbağa adam.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 600 UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine girecek personellerin sayısı ve kadroları Resmi Gazete'de yayımlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı kapsamında 200'ü topçu, 80'i serdümen, 60'ı muhafız, 80'i telsizci, 90'ı motorcu, 60'ı ikmal(aşçı), 30'u kurbağa adam olmak üzere 600 personel alımı yapacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere alım yapılacak branşlar şu şekil:

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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

TOPÇU

Görev yapılacak birlikler: Yüzer

Uzman erbaş alımı kapsamında topçu branşından 200 personel alımı yapılacak.

Gerekli şartlar:

• Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Topçu, Torpidocu, Mayıncı ya da Porsun sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

• Askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında L/70 Topçusu, Oerlikon Topçusu ya da Stinger Tim Komutanı/ Yardımcısı sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

• Askerlik hizmetini Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tank Komutanı/Elemanı/ Nişancısı, Top Komutanı/Elemanı/Nişancısı, Roketatar Komutanı/Elemanı/Nişancısı ya da Obüs Komutanı/Elemanı/Nişancısı sınıf/branş/ ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak.

(Şartlardan en az birinin taşınması gerekiyor)

Not: Yüzme testi var.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

SERDÜMEN

Görev yapılacak birlikler: Yüzer

Uzman erbaş alımı kapsamında serdümen branşından 80 personel alımı yapılacak.

Gerekli şartlar:

• Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Serdümen ya da Vardabandra sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

• Meslek Liselerinin Güverte İşletme dalından mezun olup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak.

(Şartlardan en az birinin taşınması gerekiyor)

Not: Yüzme testi var.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

MUHAFIZ

Görev yapılacak birlikler: Yüzer/Kara

Uzman erbaş alımı kapsamında muhafız branşından 60 personel alımı yapılacak.

Gerekli şartlar:

• Askerlik hizmetini Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Muhafız, Deniz Piyade ya da Talim Öğretmeni sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

• Askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında Tören Eri, Muhafız Eri sınıf/branş

(Şartlardan en az birinin taşınması gerekiyor)

Not: Yüzme testi var.

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