Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak

TOPÇU

Görev yapılacak birlikler: Yüzer

Uzman erbaş alımı kapsamında topçu branşından 200 personel alımı yapılacak.

Gerekli şartlar:

• Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Topçu, Torpidocu, Mayıncı ya da Porsun sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

• Askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında L/70 Topçusu, Oerlikon Topçusu ya da Stinger Tim Komutanı/ Yardımcısı sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

• Askerlik hizmetini Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tank Komutanı/Elemanı/ Nişancısı, Top Komutanı/Elemanı/Nişancısı, Roketatar Komutanı/Elemanı/Nişancısı ya da Obüs Komutanı/Elemanı/Nişancısı sınıf/branş/ ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak.

(Şartlardan en az birinin taşınması gerekiyor)

Not: Yüzme testi var.