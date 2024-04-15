Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:09
Savunma sanayii neden hedefte? SSB yalanları rakamlarla çürüttü
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk savunma sanayiini hedef alarak dezenformasyon maksatlı içerikler üretenlerin yalanlarını rakamlarla çürüttü. Savunma sanayiinin önde gelen kuruluşlarından biri olan BAYKAR'a yönelik yürütülen art niyetin farkında olduklarını belirten Başkanlık, "Türk savunma sanayii gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir" ifadelerini kullandı.