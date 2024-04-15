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Haberler Fotohaber Savunma sanayii neden hedefte? SSB yalanları rakamlarla çürüttü
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:09

Savunma sanayii neden hedefte? SSB yalanları rakamlarla çürüttü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk savunma sanayiini hedef alarak dezenformasyon maksatlı içerikler üretenlerin yalanlarını rakamlarla çürüttü. Savunma sanayiinin önde gelen kuruluşlarından biri olan BAYKAR'a yönelik yürütülen art niyetin farkında olduklarını belirten Başkanlık, "Türk savunma sanayii gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii neden hedefte? SSB yalanları rakamlarla çürüttü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanlığa ve savunma sanayii sektörüne yönelik dezenformasyon maksatlı üretilen içerikler hakkında açıklama yaptı.

Savunma sanayii neden hedefte? SSB yalanları rakamlarla çürüttü

SSB, Türk savunma sanayii için faaliyet gösteren şirketleri direkt ve dolaylı olarak hedef alan ve bu doğrultuda dezenformasyon maksatlı içerikler üretenler hakkında kamuoyuna duyuru yaptı.

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Savunma sanayii neden hedefte? SSB yalanları rakamlarla çürüttü

BAYKAR, SSB DESTEKLERİNDEN FAYDALANMADI

Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı, Nitelikli Ürün Kredisi, Genel Maksatlı Helikopter Projesi Yatırım Kredisi, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Destekleme Programı, Kategori-C ve Teknoloji Ürün Kazanımı destek programları kapsamında bugüne değin 500'ü aşkın firmaya 400'ü aşkın tedarik projesine 6 milyar TL'ye yakın hibe ve proje desteği sağlandığını bildiren Başkanlık, BAYKAR'ın söz konusu desteklerin hiçbirinden faydalanmadığını belirtti.

Savunma sanayii neden hedefte? SSB yalanları rakamlarla çürüttü

'BAYKAR'A KARŞI YÜRÜTÜLEN ART NİYETİ GÖRMEKTEYİZ'

Açıklama metninde "Her gün yeni ihracat rekorları kıran, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sektörümüzün önemli kuruluşlarından BAYKAR'a yönelik yürütülen art niyeti görmekteyiz" ifadelerini kullanan SSB, Türk savunma sanayiinin gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesi olduğunu vurguladı.

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